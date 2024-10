Máme dvě podmínky: vyšší platy a nové platové tabulky, říká předsedkyně Odborového svazu justice

V pondělí má začít stávka zaměstnanců soudů a ve čtvrtek se jí ještě pokusí odvrátit ministři spravedlnosti a financí právě na schůzce s odboráři. Odboráři si stěžují hlavně na nedůstojné platy a na enormní pracovní vytíženost. „Očekáváme účast na stávce až pětadevadesáti procent soudů nižší instance,“ sdělila v rozhovoru pro Radiožurnál předsedkyně Odborového svazu justice Anna Pospíšilová. Rozhovor Praha 10:20 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem třídenní stávka podle Soudcovské unie zásadně omezí fungování soudů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co od této schůzky čekáte?

Očekáváme, že po jednání vlády nám stát, zastoupený ministrem spravedlnosti a ministrem financí, vyjde vstříc a našim zaměstnancům konečně po dvaceti, možná více letech seženou peníze, aby mohli být oceněni tak, jak si zaslouží za svoji náročnou a důležitou práci.

Stačí vám tedy slib zvýšení platů o patnáct procent, abyste váš protest odvolali, nebo je v tom ještě něco jiného?

Požadavky máme dva, a to navýšení platů minimálně o patnáct procent a změna nových platových samostatných tabulek pro všechny zaměstnance soudu. Anebo protože víme, že vytvoření nových platových tabulek trvá dlouho, tak nové systémové ohodnocení, do té doby, než by tabulky byly vytvořeny.

Jenom pro úplnost a pro představu, jaké jsou teď platy zaměstnanců soudů?

Pro letošní rok je to průměrný plat 37 850 korun. (dříve ale Pospíšilová v rozhovoru upozornila, že například soudní zapisovatelky berou 18 tisíc čistého a musí se doplácet do zaručené mzdy – pozn. red.)

Ještě připomeňme tedy, že zaměstnanci soudů už protestovali. Bylo to koncem května. Ministr spravedlnosti Blažek z ODS pak začátkem června avizoval, že se do konce roku celková suma na platy justičního personálu zvýší, a to o 80 milionů korun. Takové navýšení je tedy po rozpočítávání těch částech podle vás nedostatečné?

Je nedostatečné. V průběhu toho našeho jednání, po výstražné stávce, zaměstnanci dostali navýšený plat o dvě procenta, což je cca sedm set korun hrubého.

Ministr Blažek se také před časem na tom postupném navyšování platů už dohodl s místopředsedou Nejvyššího soudu Petrem Šukem. Ten ale ještě v úterý kritizoval, že návrh rozpočtu na příští rok tu dohodu nijak nezohledňuje. Máte tedy stejný informace?

Ano máme. Je to nedostačující navýšení platů. Jednání proběhlo bez nás. Domluvil to pan ministr Blažek s panem doktorem Vávrou a s panem doktorem Šukem.

Ještě tedy k tomu květnovému protestu. Do něj se podle odborářů zapojilo pětadevadesát procent celého justičního personálu. Předpokládáte podobnou účast i příští týden, pokud se tedy nerozhodnete stávku nakonec odvolat?

Co máme zjištěno, tak se jedná o pětadevadesát procent okresních a obvodních soudů a pětašedesát procent soudů vyšších instancí.

Mohlo by to znovu ochromit soudy jako na konci května. Připomeňme, že se tehdy muselo zrušit mnoho předem plánovaných soudních jednání.

Určitě. Ochromilo by to však nejen jednání soudu, ale i vazby a předběžná opatření a to by nebylo dobré.

A jak jste o tom s personálem justičním početně? Nejste v pod stavech? Hrnou se lidé do takové práce s takovými podmínkami, o kterých teď mluvíme?

Převážně na pozicích, které jsou špatně ohodnoceny, se zaměstnanci střídají rychle. Vyzkoušejí si práci ve zkušební době na tři měsíce a pak jich většina odchází. Stát to stojí peníze, protože musí zaměstnance zapracovat. Ti však odcházejí na lépe placená místa.