Vrchní státní zástupkyně Bradáčová: Úřad bude muset posílit kvůli narůstající kyberkriminalitě

Státní zástupci pod jejím vedením zpracovávají ty nejzávažnější kauzy hospodářských zločinů nebo terorismu. Nově jim možná přibude i oblast kybernetické kriminality. „Tato agenda je v posledních letech výzvou a nápad trestné činnosti roste cirka stonásobně každý rok," vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně, která tento týden oslavila 12 let ve funkci. Rozhovor Praha 6:00 2. srpna 2024

Tento týden to bylo přesně 12 let, co jste ve funkci. Oslavila jste to nějak?

Musím upřímně říct, že jsem ten den nijak nevnímala. Nakonec mi to připomněl jeden z bývalých novinářů. Poslal SMS s odkazem na to, co se dělo před těmi dvanácti lety, a musím říct, že to bylo milé, protože mi tam ještě napsal, že děkuje za naši práci. Takže tím se mi to připomnělo, jinak vlastně bych ten den přešla pracovně jako každý jiný.

A co se dělo před těmi dvanácti lety, když jste nastoupila? Co byla pro vás ta největší výzva?

Úřad byl v té době vnímán jako velmi problematický – z hlediska veřejného prostoru, ale i odborné veřejnosti. Nebyl to úřad, který by požíval nějaké vyšší autority u podřízených úřadů, to znamená v rámci hierarchie u krajů a okresů. Takže mým hlavním úkolem bylo stabilizovat ten úřad, proměnit ho personálně, nastavit nové moderní procesy.

Teď je vrchní státní zastupitelství zásadně proměněné. Osmdesát procent všech zaměstnanců, včetně státních zástupců a i dalšího aparátu, je nových od té doby, co jsem přišla. Je to úřad emancipovaný, ale i důvěryhodný. Jak pro laickou a odbornou veřejnost, tak i pro kolegy.

Takže myslíte, že se to povedlo? Že máte teď důvěru?

Já myslím, že úřad je skutečně úřadem zcela jiným. I z hlediska renomé, které v současné době požívá. Ale to není jen zásluha moje, to je odvedená práce všech kolegů, kteří tady působí.

Stonásobný nárůst

Před 12 lety se řešily hodně velké korupční kauzy. Jak je to dnes?

Ta část agendy, takzvaně prvostupňová živá, se značným způsobem rozrostla. Nově se tady s útokem Ruska na Ukrajinu začaly prověřovat, poprvé od druhé světové války, trestné činy válečné.

V poslední době se opět vracíme i k tomu, co jsme tady zaznamenávali třeba v 90. letech, a to jsou velké finanční podvody. Pachatelé útočí na velké množství fyzických osob a podvody získávají nemalé finanční prostředky v řádu miliard korun. To jsou trestní věci, které se objevily před pěti lety a nabývají na významu.

Samozřejmě stále přetrvává agenda podvodů souvisejících s veřejnými zakázkami. Ta je, řekla bych, docela stabilní.

Do budoucna uvažujeme o rozšíření působnosti úřadu o kybernetické trestné činy. Tahle agenda je v posledních letech výzvou a nápad trestné činnosti roste cirka stonásobně každý rok. Takže se uvažuje, že ty nejzávažnější trestné činy, které by útočily na kritickou infrastrukturu státu, tak by se jimi zabývaly vrchní státní zastupitelství, to znamená i to v Praze.

A kdo se jimi zabývá teď?

Dnes je to rozprostřeno do celé soustavy státního zastupitelství podle místní příslušnosti. To znamená tam, kam ten útok směřuje. Ale je vidět, že u těchto trestných činů, kde jsou informace i v utajeném režimu, tak je potřeba tu agendu specializovat do rukou pouze několika státních zástupců.

Bude mít na to vrchní státní zastupitelství v Praze lidi?

Počítá se s tím, že by tým byl posílen cirka o dva státní zástupce.

Mluvila jste taky o ruské agresi na Ukrajině. Jak to vypadá s prověřováním válečných zločinů? Česko spolupracuje na vyšetřování, policisté shromažďují důkazy...

Do doby, než skončí válka, bude velmi složité postavit konkrétní osoby před soud. Ať už v jednotlivých státech, které se zapojily do prověřování těchto trestných činů, tak i na půdě mezinárodních institucí.

Ukazuje to i historie. Nejdřív musí skončit válka, a potom probíhají procesy. My zajišťujeme důkazy, pokud se k nim dostaneme, a sdílíme je s kolegy. Na půdě Eurojustu, jakožto jednotky pro mezinárodní spolupráci Evropské unie, vznikla databáze, kterou plní jednotlivé státy svými poznatky.

12 let v úřadu

Kolik případů pod vaším vedením vrchní státní zastupitelství za těch 12 let řešilo?

17 státních zástupců zpracovalo 255 obžalob na víc jak 1080 obviněných. I přes to, že je ta naše působnost malá – řešíme jenom ty typově nejzávažnější věci – tak je to více jak tisíc osob, které jsme postavili před soud. Z toho asi polovina byla odsouzená, a je fér to říct, že 11 procent lidí bylo zproštěno. A o těch 40 procentech doposud soudy nerozhodly.

Máme ale také netrestní úsek. Agenda našich ostatních odborů jde do stovek ročně. Třeba odbor, který provádí kontrolu nad podřízenými kraji, tak provede mezi 400 až 500 dohledy ročně v jednotlivých trestních věcech, které zpracovávají kraje.

Je ten víc než desetinový neúspěch hodně, nebo málo? Jak to vnímáte?

Já to považuji za úspěšné naplňování naší působnosti, za efektivní vedení obžalob. Celá soustava státního zastupitelství vykazuje za posledních 10 let průměrně pod 5 procent zprošťujících rozhodnutí.

Ale musíme si uvědomit, že jsou tam bagatelní věci a typově méně závažné věci. Kraje se pohybují někde mezi 9 až 12 procenty. Záleží to na tom, jaké typové kauzy se ten rok soudí. Takže 11 procent u těch nejsložitějších já považuji za dobrý výsledek.

Jakou kauzu považujete za nejzásadnější ve vaší kariéře?

Byla to věc doktora Ratha (David Rath, bývalý středočeský hejtman, byl odsouzený za korupci při zadávání veřejných zakázek, pozn. red.). Odlišovala se od ostatních, a byla významná ze tří důvodů.

Ty momenty pro nás byly nové a vlastně nás posunuly ve vnímání těchto závažných trestních věcí. První bylo to, že poprvé v historii České republiky se zadržel poslanec přímo při činu, a to byl ten jediný moment, kdy není potřeba souhlasu Poslanecké sněmovny se zahájením trestního stíhání.

Moc slova

To byla ta známá krabice od vína s miliony…

Ano, to bylo přistižení poslance při přebírání úplatku. To bylo pro nás nové, tu proceduru nikdy předtím státní zastupitelství neabsolvovalo. Druhá byla velmi efektivní obhajoba, kterou vedl doktor Rath a která nakonec až vyústila ve formalistické rozhodnutí Vrchního soudu, které jsme nakonec zvrátili až u Nejvyššího soudu.

Takže to byla taky procesně zajímavá cesta. A ta třetí věc, to byl způsob, jimž doktor Rath, jako velmi zkušený politik, prezentoval svůj příběh veřejnosti. Jako by se jely dvě linky vedle sebe. Ta důkazní v trestním spise a ta veřejná, které se v mnoha detailech odlišovaly.

Nám to zpětně dalo jasný vzkaz, jak moc může síla slova, tedy prezentace obviněným, ovlivnit vnímání hodnot ve veřejném prostoru. Takže onu sílu slova, myslím, že státní zastupitelství a státní zástupci od té doby nepodceňují.

Protože veřejná prezentace příběhu obhajoby, která může být zcela nepravdivá, pokud se s ní neumíme vypořádat, může výrazně poškodit renomé státního zastupitelství. My máme velmi omezené možnosti, jak ten příběh vyvracet. Veřejnost potom už velmi často nedosledovává řízení před soudem. I proto, že jsou tyto kauzy vedeny řadu let, i protože se mnohokrát mezi soudy vrací.

Za posledních 12 let jsme u cirka 30 věcí zaznamenali, že se vrátily k soudu první instance, který o nich rozhodoval dvakrát. U 11 věcí to bylo vráceno více než dvakrát. A u 8 věcí rozhodoval dokonce opakovaně i Nejvyšší soud, a v jedné věci osmkrát.

Doporučila jste po té kauze Davida Ratha státním zástupcům, jak vystupovat vůči veřejnosti? Mělo to nějakou dohru?

Státní zastupitelství musí takové věci mnohem více veřejně prezentovat. V těch stádiích, kdy už je mu to dovoleno, musí průběh komentovat. Nenechávat to pouze na aktivitě toho obviněného. Ve veřejném prostoru by neměla vyrůst spousta nepravdivých příběhů, protože ty se strašně těžko potom dementují.

Trochu jsem čekala, jestli za nejzásadnější kauzu neoznačíte případ Vlasty Parkanové. Bývalou ministryni obrany česká justice po dlouholetém trestním stíhání osvobodila. Ta kauza měla dopad na vrchní státní zastupitelství, hodně se řešila ve veřejném prostoru…

Myslím, že takových věcí je víc, které se řešily ve veřejném prostoru. Kauzu jsem neoznačila za nejzásadnější i proto, že byla zahájena ještě za mého předchůdce před mým příchodem. Z této věci jsme si ale vzali velké ponaučení, že musíme být velmi rezervovaní a přistupovat velmi opatrně ke znaleckým posudkům.

Znalecký posudek, který vypracovala obžaloba, respektive zadala policie v řízení přípravném, říkal zcela něco odlišného od posudku, který si nechala zpracovat obhajoba. A takových věcí co do počtu narůstá.

Bitva znaleckých posudků před soudem potom znamená, že soud se obvykle rozhodne v pochybnostech a přisvědčí obviněnému, protože proti sobě stojí x znaleckých posudků, a ty závěry jsou pro soud nejednoznačné.

Vy sama dozorujete některé živé případy, třeba kauzu Bereta. Baví vás ještě pořád oblékat si talár a chodit do jednací síně?

Mám občas opačný okamžik, kdy si říkám, že je dobře, že mi to tahle funkce ještě stále umožňuje. Kdybych ji vyměnila za jinou, tak už bych si ten talár nemusela nikdy obléct. Já se pořád cítím státním zástupcem. Jeho úkolem je vést, připravovat obžalobu, vystupovat před soudem. Prostě to k státnímu zástupci nezbytně patří.

Budoucnost

To nás přivádí k vaší budoucnosti. Do konce roku 2025 byste podle novely o státním zastupitelství měla ještě zůstat tady. Co pak bude dál?

Nabízí se samozřejmě možnost, tak jak ji právě novela zákona o státním zastupitelství předpokládá, že současní funkcionáři by mohli ve výběrových řízeních usilovat ještě o jeden mandát. To znamená, mohla bych se rozhodnout, že se přihlásím do vypsaného výběrového řízení na tento samý post. Nechci to ale předjímat. Ještě máme před sebou rok a půl.

Hodně se mluvilo o tom, jestli se nestanete třeba i nejvyšší státní zástupkyní. Máte takové ambice?

Ta otázka přichází opakovaně. Já to v této chvíli nechci komentovat. Až když je ta nabídka na stole, a člověk se rozhodne, zda takovou funkci přijme nebo ne, tak to má řádně okomentovat. V této chvíli tomu tak není. My máme nejvyššího státního zástupce, doktora Stříže. Ten tu funkci vykonává, a já bych to skončila tím, co jsem řekla.

Jaká je největší výzva do budoucna pro vrchní státní zastupitelství?

Samozřejmě je to obstát v těch závažných trestních věcech, které se zpracovávají. Ale to je pořád jenom část naší agendy. Rádi bychom sjednocovali daleko více postupy podřízených státních zastupitelství, především co do otázky trestání.

Vidíme to i v mediálním prostoru, že se někdy veřejnost a novináři podivují nad tím, proč některá z trestních věcí opticky, typově podobná je potrestána jinak, než je tomu v typově věci podobné. Takže tomu se věnujeme poslední rok a to je velká výzva.