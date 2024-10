Advokát: Špatně placená jsou všechna povolání v justici od úředníků po soudce. A neřeší se to dlouho

Ve středu skončil třídenní protest justičních zaměstnanců za lepší platové podmínky, zapojilo se 90 procent lidí z okresních soudů a 65 procent ze soudů vyšších instancí. Od pátku do úterý bude stávka na pražských státních zastupitelstvích. „Ve všech oblastech justice je zapotřebí, aby se finanční problémy řešily komplexně a systémově. Za to je odpovědné ministerstvo spravedlnosti,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus advokát Tomáš Nahodil. Praha 20:19 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ve všech oblastech justice je podle mě zapotřebí, aby se finanční problémy řešily komplexně“ (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak moc stávka omezila činnost soudů? Nakolik ukázala význam justičních pracovníků?

Pokud jsme se nezaměřili na mediálně sledované případy, jako byl ten hejtmana Martina Půty (SLK), kde přípravné jednání proběhlo, tak běžný advokát či účastník řízení – kterého čekalo třeba nahlížení do spisu, návštěva infocentra, vyznačení doložky právní moci na rozsudku – nepořídil v tyto dny vůbec nic. Přitom to je vůbec to nejčastější, co advokáti a účastníci řízení dělají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký dopad má stávka justičních pracovníků, hodnotí advokát Tomáš Nahodil

To znamená, že okolo samotného souzení je celá řada administrativy, a to nejen na straně soudu, ale i účastníků řízení, pro které to tedy většinou dělají advokáti.

Jaký dopad bude mít tato třídenní stávka třeba na délku soudních řízení? Předpokládám, že se prodlouží.

Zřejmě ano. Jde o to, v jakém stadiu ty konkrétní případy byly. Pokud se jednalo o případ, který už se projednával, tak se teď zpravidla odročil. Ty případy jsou různé, mohou být komplikované... Mně se stalo při květnové stávce, že v ten den jsem měl mít jednání a odročeno bylo na červenec.

To znamená, že případy se neposunuly jenom o tři dny.

To asi ne. Záleží samozřejmě na programu jednacích síní, které nevyužívá jenom jeden soudce nebo senát.

Dlouhodobý problém

Jaký ohlas podle vás stávka vzbudila? Berou politici i veřejnost tento problém dostatečně vážně? Uvědomují si důležitost těchto pracovníků pro zajištění právního státu?

Myslím, že v průběhu letošního roku je na odměňování v justici upřena velká pozornost. Za šestnáct let se nevalorizoval, nezvyšoval advokátní tarif. To je jedna část problému. A vidíme, že je to širší.

12:12 Justiční pracovníci stávkují. ‚Jsme rukojmí exekutivy, řešení je na ministerstvu,‘ říká Dörfl Číst článek

Demokratický právní stát má zajistit fungování soudů. A nejde jenom o to, aby na soudech byli soudci, měli počítačové právní systémy a mohli pracovat s žalobami. Ale také o to, aby okolo sebe měli aparát.

Protože soud musí podání zpracovat, expedovat, musí vyznačovat doložky právní moci, vykonavatelnosti, poskytovat informace podle zákona 106 a podobně.

Justice je velice komplexní a všechna právní povolání od řadových zaměstnanců po advokáty a soudce mají problém s financováním. Mám pocit, že se to v rezortu neřeší dlouhodobě a komplexně. Volební období je čtyři roky, vlády se střídají.

Pokud nějaký problém přeroste do mediálního rozměru, tak se pak uklidní řešením, které nemusí být nutně systémové. Může být prozatímní.

Ve všech oblastech justice je podle mě zapotřebí, aby se finanční problémy řešily komplexně a systémově. Za to je odpovědné ministerstvo spravedlnosti, které vykonává státní správu soudů a rozhoduje o financích, byť se na tom pak musí shodnout vláda ve sboru při přípravě státního rozpočtu.

Ministr spravedlnost Pavel Blažek (ODS) k tomu v úterý napsal, že problémem je nesprávné zařazení pracovníků justice do platových tříd. A že on jako ministr nemá pravomoc prosadit účinné řešení... Chci se ale zeptat ještě na jednu věc, tou je digitalizace. Pomohla by zlepšit situaci v justici a odvrátit hrozbu podobné stávky?

Výrazně. Na Slovensku funguje už několik let elektronický spis. To je vlastně vzdálená aplikace nebo internetové rozhraní, přes které advokáti a účastníci řízení po ověření a identifikaci vidí celý spis. To by advokátům výrazně ušetřilo práci.

7:17 Justiční úředníci si stěžují na nový anonymizér. ‚Chyby opravíme, vše je o zvyku,‘ kontruje ministerstvo Číst článek

Když mě dnes klient požádá o případ, který třeba prošel už několika kolečky odvolání a dovolání, tak má spis třeba 2000 stran. Z vlastní zkušenosti vím, že když pojedu k soudu si takový spis naskenovat, tak tam strávím včetně ubytování vlastně celý týden.

Kdyby byl tento spis elektronicky dostupný, tak je jedno, jestli je nějaká stávka. A já se můžu připravovat.

A kdyby existoval také systém, kterému pracovně říkám justiční elektronické tržiště nebo rozhraní, tak by mohl automaticky všem rozsudkům počítat lhůty. Generoval by doložky právní moci, vykonavatelnosti, byly by tam notifikace, že dorazil rozsudek. Tohle by všem práci usnadnilo, urychlilo a také zlevnilo.