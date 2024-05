Justiční odbory hrozí stávkou. ‚Zapisovatelky mnohdy pobírají i sociální dávky,‘ líčí situaci Pospíšilová

Soudním úředníkům dochází trpělivost, podle nich jsou jejich platy příliš nízké. Justiční odboráři budou odpoledne u ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS žádat jejich zvýšení. Pokud neuspějí, vyhlásí jednodenní výstražnou stávku. Soudci by tak zůstali v jednacích síních sami. „Zapisovatelky mnohdy pobírají i sociální dávky,“ popsala pro Radiožurnál Anna Pospíšilová, předsedkyně Odborového svazu justice. Rozhovor Praha 12:55 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudním úředníkům dochází trpělivost s tím, jak jsou ohodnoceni (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Povězte nám, ať víme, o čem mluvíme. V jaké výši jsou platy zapisovatelů u soudů a dalších úředníků?

Je to různé, podle profese na soudu. Ale vy jste začal zapisovatelkami, jejich platy jsou opravdu nízké. Je to 18 tisíc čistého. Zapisovatelky se musí doplácet do zaručené mzdy a mnohdy pobírají i sociální dávky. Ale jak jsem řekla, nejedná se jenom o zapisovatelky, ale i třeba o vyšší soudní úředníky a asistenty soudců, kteří v žádném případě nedosahují minima nebo průměrného platu v České republice.

„Není to situace jenom v justici, je to všude v celé státní správě – nespokojenost s výší platů. Je to dáno i tím, že za předchozích vlád, kdy byla jiná ekonomická situace, byli zvyklí na vyšší platy a odměny, na což stát nemá.“ Pavel Blažek (ministr spravedlnosti)

Co si od čtvrteční schůzky s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem slibujete? Čeho byste chtěli dosáhnout?

Na schůzce bychom chtěli dosáhnout navýšení platu o 15 procent a začít jednat o změně platových tabulek pro zaměstnance justice.

Ministr spravedlnosti ale minulý týden řekl, že jednání s ministerstvem financí uvázlo na mrtvém bodě a že ve vládě teď není vůle platy zvýšit. Je tedy podle vás správné chtít víc peněz teď, když stát musí šetřit, jak říká ministr Blažek?

Podle našeho odborového svazu není ve státě krize. Stát na nás, na našich zaměstnancích šetřil už minimálně 30 let a inflace postihuje ty zaměstnance, kteří mají nejnižší platy. Tito zaměstnanci musí chodit do další práce, aby uživili své rodiny. Nemůžou si vzít hypotéky, těžko udržují děti na vysokých školách a o zahraničních dovolených ani nemluvě.

Pokud dnes u ministra spravedlnosti neuspějete s vašimi požadavky, bylo by už jasné a jisté, že půjdete do stávky?

Pokud se nebude jednání vyvíjet ve prospěch našich zaměstnanců, tak s největší pravděpodobností ano.

Můžete nám popsat, jak by taková stávka vypadala?

Tato stávka by byla výstražná stávka. Nejprve bude jednodenní a zaměstnanci soudů zůstanou doma. Jedná se o všechny zloděje v České republice, vyjma Ústavního soudu.

A pokud tímto výstražným protestem nic významného nezmůžete, co bude dál?

Uvidíme dále. Pokud se nic nezmění, budeme ve stávkách pokračovat. A to můžou být i vícedenní stávky.

Mohlo by to úplně ochromit justice?

Určitě.

Kolika zaměstnanců soudů se to téma, které teď probíráme, asi celkově týká?

Jsou to tisíce zaměstnanců.