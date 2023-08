Policie ve Francii kvůli červnovým výtržnostem zadržela asi 4000 lidí. Více než polovinu soudí

Více než 2000 lidí stanulo ve Francii před soudem v souvislosti s červnovými nepokoji, které vyvolala smrt mladíka při policejní dopravní kontrole. Ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti to uvedl ve vysílání stanice RTL. Policie kvůli výtržnostem a napadání strážců zákona zadržela na přelomu června a července na 4000 lidí, dodal podle agentury AFP ministr. Paříž 18:01 29. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestů se zúčastnil i velký počet nezletilců. Epicentry násilností byla pařížská předměstí a další velká francouzská města | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

K 1. srpnu „bylo souzeno 2107 osob, 1989 bylo odsouzeno, 90 procent z nich k trestu odnětí svobody,“ uvedl Dupond-Moretti.

Ministr rovněž kritizoval levici, že neodsoudila útoky na budovy státní správy a na policisty. Krajní levice svými tvrzeními, že policie zabíjí a instituce nestojí za nic, rozdmýchává ve společnosti požár, uvedl Dupond-Moretti.

„Zničila se komisařství, školy, 20 budov spojených s justicí,“ vyjmenoval ministr škody způsobené při demonstracích. Jejich výše podle něj dosahuje pěti milionů eur (120,7 milionu Kč).

„Dovedete si představit, jak by šla taková částka využít? Jsou to platy soudců, soudních úředníků, zvýšení odměn právních poraden. Je jen přirozené, že odsouzení budou muset sáhnout do vlastní kapsy,“ řekl francouzský ministr spravedlnosti.

Protesty vyvolala násilná smrt mladíka

Sedmnáctiletého Nahela M. zastřelil 27. června policista při dopravní kontrole. Mladík odmítl uposlechnout výzvu k zastavení vozu a znovu se s autem rozjel, policista po něm pak vystřelil.

Nahelova smrt ve Francii vyvolala násilné protesty, kterých se zúčastnil i velký počet nezletilců. Epicentry násilností byla pařížská předměstí a další velká francouzská města.

Francie kvůli nepokojům posílila počty policistů v ulicích při oslavách státního svátku 14. července.