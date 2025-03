Trump rozšlápl právní systém

Kdyby se to neodehrávalo v nejvyšších patrech americké politiky, vypadalo by to jako úryvek z mafiánského příběhu. V posledních týdnech si Donald Trump vzal na mušku významné právnické firmy jako Paul Weiss či Perkins Coie a další. Obě jmenované patří mezi americká právní esa, zaměstnávají po tisícovce právníků a mají více než stoletou historii. Komentář Washington 6:30 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Cheney Orr | Zdroj: Reuters

Prezident nařídil přezkoumání jejich smluv se státem, odebral čelním právníkům bezpečnostní prověrky a zaměstnancům těchto firem zakázal vstup do federálních budov.

Pak Trump právní kanceláře obvinil ze zneužívání soudního systému a z ohrožování národní bezpečnosti. Takto tvrdé hodnocení si vysloužily tím, že zastupovaly jeho politické oponenty nebo se podílely na vyšetřování kauz namířených proti němu. Označil je za „nečestné a nebezpečné“.

Některé kanceláře uvedly, že se budou zmíněným exekutivním příkazům bránit. Kancelář Paul Weiss mezi nimi nebyla.

A po nějaké době Trump oznámil, že svůj exekutivní příkaz namířený proti kanceláři zrušil, poté, co firma souhlasila, že nebude uplatňovat žádnou inkluzivní politiku, a že se zavázala poskytnout Trumpově administrativě právní služby v hodnotě 40 milionů dolarů, tedy jedné miliardy korun, zdarma.

Advokátní kancelář Paul Weiss

Brad Karp, šéf advokátní kanceláře Paul Weiss, to schytal. 141 bývalých zaměstnanců kanceláře Paul Weiss napsalo odsuzující dopis. Podle nich je událost „nejvážnější hrozba pro nezávislost právní profese minimálně od dob McCarthyho“.

Do médií unikl také Karpův email, ve kterém firmě vysvětloval to, proč se Trumpovi podvolil. Prezidentův exekutivní příkaz označil za bezprecedentní v celé 150leté historii firmy.

„Ten exekutivní příkaz mohl naši firmu klidně zničit. Padla na nás tíha vládní moci – na naši firmu, naše lidi a naše klienty,“ napsal Karp. Lidé zevnitř firmy krok vysvětlují tak, že od očerněné firmy by okamžitě odešli klienti – většinou velké korporace, které si to nechtějí rozházet s vládou. Což jsou asi všechny.

Perkins Coie

Druhá postižená kancelář Perkins Coie zvolila jinou strategii a v reakci na daný příkaz podala žalobu, protože Trumpův výnos je podle ní nezákonný útok a porušení ústavního práva všech Američanů zvolit si právního zástupce podle vlastního výběru. Bez obav z odvety či postihu ze strany vlády. Mnohé právní kanceláře jí poslaly podpůrné vyjádření.

Jenže evidentně tahá za kratší konec a může na to těžce doplatit, stejně jako ostatní právníci, co Perkins Coie podpořili. Justice ve Spojených státech se už hroutí.

Trump požádal o vyloučení soudce, který dohlíží na případ týkající se kanceláře Perkins Coie , s odvoláním na jeho údajnou zaujatost.

Zároveň prezident zaslal generální prokurátorce Pam Bondiové memorandum, ve kterém jí nařídil identifikovat „neopodstatněné“ žaloby proti jeho administrativě a označit právnické firmy, které se těchto případů účastní, aby vůči nim bylo možné uplatnit represivní opatření, podobná těm, jaká byla zaměřena proti firmám Paul Weiss a Perkins Coie.

Nebyl by to Elon Musk, kdyby nepřispěchal svému šéfovi na pomoc. Na síti X zaútočil na newyorskou kancelář Skadden Arps za to, že převzala pro bono případ proti ultrapravicovému provokatérovi jménem Dinesh D’Souza. To posílilo spekulace, že Skadden by mohla být další na řadě.

Konec právního systému?

A kdyby náhodou ještě někdo z právníků stále nechápal, o co jde, tak to v pondělí během projevu v Bílém domě Trump vysvětlil. Prohlásil, že jsou i další, kteří chtějí uzavřít dohodu a že největší právnické firmy se všechny vrátily s tím, že si uvědomily, že jednaly špatně. Právnické kanceláře, dodal, se totiž musí chovat slušně.

Právníci a akademici to popisují jako bezprecedentní hrozbu pro právní profesi a jako ránu prvnímu dodatku americké ústavy zaručujícímu svobodu slova a projevu.

Pokud prezident libovolně odvolává žalobce a soudce a zakazuje advokátním kancelářím zastupovat lidi, co chtějí rozporovat činy jeho a jeho administrativy, často velice kontroverzní, je to vážně konec právního systému v Americe. Že se to odehrálo v mafiánském stylu, je vlastně už jen taková třešnička na dortu.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz