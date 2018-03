2. 10. 2016 |Vojtěch Koval |Hudba

Muzikant, zpěvák, baskytarista a skladatel Sting slaví 65 narozeniny. Proslavil se na přelomu 70. a 80. let jako frontman kapely The Police, většinu své kariéry ale strávil na sólové dráze. Díky hitům jako Englishman in New York se zařadil mezi legendy světové hudební scény.