Začíná prodej vstupenek na koncert Stinga ve Slavkově u Brna. Do Česka se chystá příští rok

Od páteční deváté hodiny ranní si mohou lidé koupit vstupenky na koncert anglického zpěváka Stinga ve Slavkově u Brna. Umělec vystoupí na akci Slavkov open v červenci příštího roku. Tento týden to potvrdila pořadatelská agentura. Sting měl v zámecké zahradě ve Slavkově původně vystoupit letos v létě. Ze zdravotních důvodů ale koncert zrušil. Brno 10:40 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Sting letos v létě na koncertu v Bratislavě | Zdroj: Profimedia

Slavkovská zámecká zahrada bude jednou ze zastávek prodlouženého turné s koncertním programem My Songs. Pořadatelé návštěvníkům slibují dynamickou show se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy skladby mapující zpěvákovu kariéru.

Na koncertě by příští rok 5. července měly zaznít jak písně ze Stingovy sólové kariéry, tak i skladby skupiny The Police, ve které působil. Fanoušci mohou podle Petra Nováka z pořadatelské agentury Live Nation očekávat hity jako Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man a řadu dalších.

Zpěvák Sting do Slavkova u Brna nepřijede. Koncert kvůli nemoci zrušil Číst článek

Jako hosté na koncertu vystoupí Vojtěch Dyk s orchestrem B-Side Band a Lenka Nová s kapelou Petra Maláska.

Mnohonásobný držitel ceny Grammy v Česku naposledy vystoupil loni v listopadu. S jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín.

Zrušený koncert ve Slavkově měl být jeho prvním vystoupením na jižní Moravě. Pořadatelé kvůli odvolanému vystoupení dokonce vraceli vstupné.