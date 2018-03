8. 1. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

V Německu se v současné době pohybuje 224 cizinců znamenajících hrozbu. Úřady 62 z nich zamítly žádost o udělení azylu a tyto osoby by měly neprodleně zemi opustit. Napsal to nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na informace spolkového ministerstva vnitra. Deník zároveň uveřejnil, že policie loni zadržela více než 900 osob podezřelých z pašování lidí, což je podstatně méně, než tomu bylo v předchozím roce 2015.