Festival svobody a sebevyjádření, hodnotí zahajovací ceremoniál sportovní sociolog Veselský

Přímý přenos zahájení olympijských her v Paříži v České televizi sledovalo 938 tisíc diváků. Šlo o nejsledovanější zahajovací ceremoniál v České televizi za posledních deset let. Zahájení Her se poprvé v historii odehrávalo mimo stadion, a to přímo v centru Paříže. Ceremoniál v rozhovoru pro Radiožurnál rozebíral sociolog sportu z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Matouš Veselský. Paříž 17:54 27. července 2024

Zahajovací ceremoniály olympijských her vždy vyvolávají spoustu reakcí, tím spíše letos, kdy se ceremoniál poprvé konal mimo stadion. Ukázalo se to jako dobrý nápad? Bylo to lepší, než předešlé ceremoniály?

Je asi brzy to hodnotit, možná až čas nám ukáže, jakým způsobem se k tomuto ceremoniálu budeme vztahovat. Spíš z pohledu organizace. Obecně organizovat zahajovací ceremoniál je náročné, ale organizovat ho v celém městě, kdy ho najednou potřebujete mít na kilometrech čtverečních, to opravdu velký respekt organizátorům, kterým situaci ještě ztížilo počasí.

Takže ukáže čas. Ještě se to vyhodnotí, Mezinárodní olympijský výbor si k tomu určitě sežene nějaká data, jak to na lidi působilo, jak to zvládli organizátoři. A uvidíme, co pak představí organizátoři Her v Los Angeles za čtyři roky nebo v Brisbane za osm let.

Možná se také dozvíme, co všechno tam mělo být a kvůli dešti jsme možná neviděli. Těžko říct v tuto chvíli, ale ten déšť byl opravdu silný a evidentně to zahájení poznamenal. Zahajovací ceremoniály olympijských her jsou samozřejmě specifickým žánrem. Jak se s tím Francouzi vyrovnali? Jak vyvážili oficiality, defilé sportovců, kulturní program?

Oficiality jsme viděli na konci. Proslovy hlavy organizačního výboru a předsedy Mezinárodního olympijského výboru, pak sliby, to máme u každé olympiády. Ale co bylo opravdu zajímavé, byla message, kterou Francouzi vyslali do světa. V médiích se hodně říkalo, ale zaznělo to i během toho ceremoniálu, že se Paříž chtěla prezentovat jako město lásky ve všech svých podobách, což se určitě podařilo.

Ale mně to spíš připadalo jako festival svobody. Svobody v sebevyjádření bez ohledu na to, co si myslí ostatní, bez ohledu na společenské konvence, bez ohledu na cokoliv. „Takhle to cítím, tohle je moje svoboda, takhle se chci vyjádřit.“ To jsme výrazně viděli na mostě s tou módní přehlídkou.

Vy mluvíte o celosvětovém dopadu, samozřejmě zahájení olympiády je celosvětovou akcí, mluvíte o tom poselství. Na druhé straně, neměli by u takovéto akce pořadatelé více respektovat jiné kultury? Bylo to, řekněme slušné, třeba vůči arabským divákům?

Dostáváme se na velmi tenký led, protože tohle je otázka, která provází téměř všechny současné velké sportovní akce. Jestli když daná země pořádá nějaké olympijské hry, tak by měla vyjádřit sebe sama, svou kulturu se svými kulturami, zcela svobodně. Anebo jestli by měla respektovat kulturu jiných zemí.

Je to velmi složitá otázka. Stejně bychom mohli kritizovat Katar (pořadatele mistrovství světa ve fotbale v roce 2022, pozn. red.), že neukázal diverzitu, nějaké evropské západní hodnoty. A stejně tak mohou arabské země kritizovat tenhle zahajovací ceremoniál, že je zcela proti hodnotám arabské kultury, islámského vyznání. Takže to je velmi tenký led, který se tady neodvážím hodnotit.

Zahajovací ceremoniály bývají příležitostí představit kulturu a historii pořadatelské země. Do jaké míry byl ten ceremoniál francouzský a do jaké míry byl globální? Když vezmeme v úvahu, že tam vystoupila Lady Gaga, pochodeň od Zinedina Zidana převzal španělský tenista Rafael Nadal.

Já bych řekl, že velmi globální. Je standardní, že když máte zahajovací ceremoniál, tak se ukazuje historie a kultura dané země a je to hodně národocentrické. Ale tenhle ceremoniál, byť ukázal i momenty ryze francouzské kultury, byl velmi globální.

Viděli jsme to nejen tím, co jste popisoval, že vystoupily popové hvězdy, mezinárodní sportovci. Ale viděli jsme to i na těch jednotlivých akcích, momentech, hudbě. Jako by se organizátoři snažili Francii ukázat v globálním, evropském kontextu. Ale to globální tam bylo poměrně silné.

Zahájení se neobešlo bez chyb. Olympijskou vlajku pověsili nohama vzhůru v tom klíčovém momentu na Trockaderu, Jižní Koreu představili jako KLDR, za to už se organizátoři omluvili. Jak významné tyto chyby jsou?

Možná v tuhle chvíli významné jsou. Jsou toho plná média, sociální sítě, ale na tyhle věci se časem zapomene. Každý zahajovací olympijský ceremoniál má za sebou nějakou kontroverzi, něco nepovedeného.

Tohle zůstane možná v historických knížkách jako kontroverzní bonmot, ale to, co nám spíš zůstane, je ten dojem, který v nás olympiáda vyvolala. A to ukáže čas, co to v nás udělá, zanechá pak v následujících letech a jakým způsobem se k tomu budeme vztahovat.

Když se ohlédneme za posledními ceremoniály, dá se z toho usoudit nějaký trend, kam se posouvají? Jestli upozaďují sportovce, jestli se klade větší důraz na show, na velkolepost, nebo něco jiného.

Záleží, jak se která země rozhodne zahajovací ceremoniál pojmout. Ale kdyby Paříž představoval nějaký trend, tak jsme tady viděli ten důraz na globálnost, to z toho opravdu čišelo. Zároveň i důraz na popkulturu, možná víc než na nějaké dědictví, historii. Lady Gaga, Céline Dion, Rafael Nadal.

Viděli jsme to i během předávání olympijských podchodní, kdy se objevil Snoop Dog, což je zajímavé, že nám popkulturní hvězdy vstupují i do ceremoniálu. Je otázka, jestli je to dobře, nebo špatně, to už nechám na jiných. Ale důraz na show, na popkulturu, do které profesionální sport také patří, ale rozšířený o popové hvězdy, je určitě nějaký trend, který můžeme sledovat už dlouhodobě.