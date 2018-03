6. 9. 2011 |Petr Vavrouška, mta |Zprávy ze světa

Na ten let z Velké Británie do Polska čtyři desítky Poláků nikdy nezapomenou. A přitom by byli rádi, kdyby k němu nikdy nedošlo. Ve Varšavě totiž poprvé v historii přistál armádní speciál, který do Polska přivezl místní mezinárodně hledané zločince.