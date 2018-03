24. 6. 2016 | bre |Příroda

Ještě v roce 1900 žilo na území západní Afriky asi 100 tisíc nosorožců dvourohých, jinak také černých, v devadesátých letech už to bylo pouze kolem dvou tisíc. Nyní žije ve volné přírodě posledních asi 800 jedinců tohoto druhu. Jejich populaci se ale daří znovu navyšovat. A to i díky ZOO Dvůr Králové, odkud do Tanzánie převezli už tři dospělé nosorožce a samice v rezervaci už dvě mláďata porodily. Teď čeká cesta další nosorožčí samici - Elišku, která se v zoo narodila v září 2012.