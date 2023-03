Tělo nosorožce Súdána se po pěti letech vrací do Keni. V Národním muzeu zůstane vystavená jeho kostra

Od Národního muzea ráno odjelo auto, ve kterém byl naložený preparát Súdána. Stejné auto tam zhruba hodinu předtím přivezlo jeho kostru, která teď bude vystavená v muzeu. Vykládalo ji asi šest mužů, protože kvůli podstavci celá kostra vážila kolem 250 kilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor z ředitelem zoo Dvůr Králové Přemyslem Rabasem

Kostru opatrně přenášeli po schodech do prvního patra, kde už byl připravený termoplastický preparát. V podstatě nepoznáte rozdíl od opravdového zvířete. Preparát přinesli zpět před Národní muzeum do auta.

Auto odjelo do Dvora Králové. Tam nosorožce naloží do velké bedny, kterou vycpou matracemi. Ještě o víkendu zamíří nákladním autem do Belgie na letiště, odkud létají letadla s tímto speciálním nákladem. Pak už zamíří do Keni, kde před pěti lety uhynul.

Z Keni byl Súdán po úhynu před pěti lety převezený do Česka, aby se tu odborníci postarali o jeho konzervaci. Od té doby bylo možné ho vidět v historické budově Národního muzea. Od začátku ale platilo, že jednou se jeho ostatky do Keni zase vrátí, aby se tento nosorožec stal symbolem snah o záchranu přírody. Návrat do Keni bude čtvrtou Súdánovou mezikontinentální cestou.

Nosorožec cestovatel

„Preparát se musel dobře zafixovat v přepravní bedně tak, aby při letecké přepravě nedošlo k poškození. V Keni bude dočasně vystaven u správy národních parků a poté se přesune do keňského národního muzea,“ popisuje ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas.

OBRAZEM: Súdán v Národním muzeu. Poslední samec nosorožce bílého bude vystavený do konce roku Číst článek

Jinde, než ve Dvoře Králové se nepodařilo severní nosorožce rozmnožit. Přestože Súdán uhynul, něco po něm zůstalo. „Existuje řada vzorků tkáňové kultury i zamražené sperma. To máme i od dalších samců severních nosorožců, kteří jsou již dávno po smrti. V Africe žije jeho dcera a jeho vnučka,“ popisuje Rabas. Tento nejslavnější nosorožec tak bude vědě přispívat do budoucna.

Právně Súdánova vnučka je nyní samicí, na které leží osud záchrany severních nosorožců. „Její vajíčka používáme pro získání embryí, které by měly v budoucnu být vloženy do náhradních matek a stát se základem nového stáda severních nosorožců.,“ říká Rabas.

„Druh už je fakticky vyhuben, protože neexistuje samec, jsou jenom dvě poslední samice. Ale šance na obnovení druhu je velká, protože kromě embryí, máme také tkáňové kultury. Z těch jsme získali kmenové buňky a později zárodečné buňky. To je záložní cesta pro případ, že by nám nestačily vajíčka od samice,“ uzavírá Rabas.