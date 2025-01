Zoologická zahrada chce ale jednat s městem o možném omezení silvestrovské pyrotechniky. Právě stres z ohňostroje může podle ošetřovatelů za úhynem šimpanze stát.

Chov šimpanzů ve dvorském safari parku není po novoročním úhynu chovného samce Dinga ohrožen

„Můžeme vidět skupinku pěti samic, které byly společnicemi toho našeho šimpanzího samce. V další expozici můžeme vidět i dalšího samce, kterého tady máme v chovu šimpanzů. Bohužel ty samice jsou nyní bez Dinga, takže situace je sice stabilizovaná, ale o toho šimpanzího samce jsme bohužel přišli,“ popisuje zoologický ředitel zahrady Jaroslav Haimy Hyánek.

Laik by na skupince šimpanzů nepoznal, že před pár dny přišli o dlouholetého druha. Ošetřovatelé si ale změn chování všímají. „Starší samice, které zde s Dingem už desítky let žily, ho budou samozřejmě postrádat, když to tak řeknu, déle než ty mladší, které s ním takovou dobu nebyly,“ říká zooložka Gabriela Linhart.

„Je to opravdu jako u lidí. Určitě jim bude chybět několik dní či týdnů. Ale zase na druhou stranu u nich nepozorujeme, že by z toho byly nějak úplně ve stresu, nebo že by kvůli tomu nejedly. To vůbec ne. Budou ho třeba vyhlížet. Takže změnu tam vidíme, ale ve skupině nepanuje úplně truchlivá nálada,“ upřesňuje Gabriela Linhart.

Spojování skupiny

Dvorský safari park podle Jaroslava Haimy Hyánka o pořízení dalšího šimpanzího samce neuvažuje. A aktuálně připravuje plán dalšího postupu. „Máme zde dalšího samce, takže v nějakém časovém rozmezí dojde ke spojování této skupiny,“ popisuje.

Gabriela Linhart dodává, že celý proces už vlastně před několika měsíci začal. „Připravujeme hlavně skupinu samic na to, aby uměly fungovat v trochu jiném režimu než dosud. Potřebujeme je s tím novým samcem spojovat buď individuálně nebo po dvou či třech samicích. Nebude se spojovat najednou celá skupina. A v tomto módu budeme pokračovat,“ říká.

Zástupci zoologické zahrady by se také rádi setkali s vedením královédvorské radnice i se zástupci zřizovatele, tedy Královéhradeckého kraje. A pokusili se najít nějaké preventivní řešení, aby se podobná situace už v budoucnu neopakovala.

Město zatím žádnou vyhlášku, která by používání zábavné pyrotechniky zakazovala, nemá. Radnice místo toho apelovala na obyvatele, aby byli ohleduplní a zvážili, jestli se bez rachejtlí a petard nedokáží obejít. Jasné je, že i příští Nový rok stráví zvířata ve svých dosavadních prostorách, přesouvat je jinam by jim mohlo uškodit možná stejně jako ohňostroje.

„Tady než nějaké stěhování a manipulaci se zvířaty, tak si myslím, že by se mělo spíše manipulovat s lidmi. A s těmito aktivitami, které mohly způsobit stres ve skupiny šimpanzů,“ uzavírá zoologický ředitel dvorského safari parku Jaroslav Haimy Hyánek.