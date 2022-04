Marže nekontrolujeme, nemáme k tomu zákonnou pravomoc, říká šéf antimonopolního úřadu

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL uvedl, že začalo jeho ministerstvo spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže sledovat prodejní ceny vybraných potravin kvůli podezření na nepřiměřeně vysoké marže. Jak kontroly v praxi vypadají a co hrozí těm, kdo zneužívají situaci na trhu a marže nepřiměřeně navyšují? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Praha 0:10 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pan ministr řekl, že váš úřad začal spolu s ministerstvem už minulý týden sledovat prodejní ceny vybraných potravin. Mluvil konkrétně o másle, drůbežím a vepřovém mase a o pečivu. To je všechno, nebo budete sledovat ceny i nějakých jiných potravin?

Tak já bych možná na úvod upřesnil, jakou roli vlastně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z hlediska dohledu na trh má. My samozřejmě na jedné straně můžeme aplikovat zákon o ochraně hospodářské soutěže a obecná ustanovení a zakázané protisoutěžní praktiky, jako je třeba zneužití dominantního postavení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Mlsna: Nemáme žádné indicie, že by na retailové trhu byl nějaký zásadní problém z hlediska kartelové dohody nebo excesivních cen

Pokud někdo má v tom potravinářském dodavatelském řetězci skutečně více jak 40 % relevantního trhu, tak se na takový subjekt můžeme zaměřit, zdali se chová v souladu se zákonem. Anebo na druhé straně máme v působnosti zákon o významné tržní síle, který nám umožňuje v současné době kontrolovat maloobchod, retail, to znamená obchodní řetězce, které přesahují obratové kritérium pěti miliard.

Podle informací vašeho úřadu je to asi 12 řetězců.

Přesně tak, týká se to asi 12 řetězců maloobchodního prodeje na území ČR, ale u nich kontrolujeme pouze, zdali neuplatňují nějaké nekalé soutěžní praktiky. To znamená například, zdali nezneužívají svoji významnou tržní sílu vůči dodavatelům, zdali je nenutí k tomu, aby odebírali zboží či služby, které nesouvisejí s dodávkami daných potravin do maloobchodu a podobně.

Začali jste tedy už fakticky sledovat marže?

Ne. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ani nemá zákonnou pravomoc sledovat marže. Nesledujeme marže jako takové, ale spíše jsem ministrovi zemědělství sdělil, jaké jsou naše poznatky z hlediska maloobchodu – jak se vlastně vypočítávají marže maloobchodu. Protože ony nejsou de facto postaveny na maržích ve vztahu k jednomu produktu, ale maloobchod funguje na tzv. globální marži.

Stát nemůže říkat, co je slušná marže a nemravný zisk, upozorňuje ekonom Stroukal Číst článek

To znamená, že pokud ministerstvo zemědělství včera vydalo zprávu, že spolu s vámi začalo minulý týden sledovat ceny, tak to není pravda?

Já bych to upřesnil. Pan ministr to vzal jako zkratku, že se sledují ceny. Pro nás to samozřejmě činí ministerstvo zemědělství, jak jsem se včera na jednání dozvěděl od pana ministra, u vybraných vybraných komodit. My sledujeme, zdali se ten řetězec nevychyluje ve prospěch jednoho nebo druhého subjektu.

Zástupci obchodních řetězců opakovaně tvrdí, zvlášť v tom posledním týdnu, kdy se debatuje o kontrolách marží, že konkurence mezi nimi je na českém trhu opravdu silná a že konkurenční boj brání většímu zdražování potravin. Z toho, jak dlouhodobě sledujete trh, souhlasíte s tím?

Ano, souhlasím. My skutečně za celou dekádu, co úřad má pravomoc kontrolovat maloobchod, musíme říct, že naše diverzifikovaná síť v podstatě 12 velkých maloobchodních řetězců vede ke konkurenčnímu boji.

Myslím si, že každý z nás to zná i z reálného života, kdy dostáváte různé slevové letáky od jednotlivých obchodních řetězců do schránek, které lákají spotřebitele, aby nakupovali právě u nich. A vyplývá nám to i z mezinárodních dat, kdy některé trhy v různých státech skutečně tak konkurenční nejsou a funguje tam třeba někdy i oligopolním struktura dvou tří obchodních řetězců, kde si může spotřebitel nakoupit potraviny.

Vy jste tedy přesvědčen, že řetězce nejsou těmi, kdo by případně v tuto chvíli zneužíval situace?

Když chcete říct tak silný závěr, tak ho musíte opřít o nějaká data. Vyjdu-li ze zkušeností a správních řízení, které vedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak my nemáme žádné indicie, že by v současné době na retailové trhu byl nějaký zásadní problém z hlediska například kartelové dohody nebo excesivních cen.