Spojené státy a Evropská unie vyřešily vleklý spor o cla na hliník a ocel, která zavedl exprezident Trump

Peníze z unijního Národního plánu obnovy nemusí přinést očekávaný výsledek, varují kontroloři

NKÚ poukazuje na to, že do roku 2026 může Česko čerpat 179 miliard korun z Národního plánu obnovy. Jako rizikové hodnotí, že do konce příštího roku musí být smluvně zavázáno 70 procent objemu peněz.