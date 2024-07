Z hutě Liberty mizely miliardy. Politici tušili její insolvenci od ledna, říká zastupitelka Klusová

Postupovali majitelé a šéfové ostravské společnosti Liberty s péčí řádného hospodáře? Může a měl by stát a kraj výrazněji pomoci zaměstnancům ostravských hutí? „V politických kruzích se už od ledna otevřeně mluvilo o tom, že v horizontu pár měsíců ten podnik půjde do insolvence a že prvovýrobu se nepodaří zachránit,“ říká pro Radiožurnál krajská zastupitelka Zuzana Klusová z Pirátské strany. Ostrava 0:10 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka Zuzana Klusová dorazila do volebního štábu Pirátů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pátek jste oznámila, že jste podala k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci trestní oznámení v souvislosti s děním v hutní společnosti Liberty Ostrava. Kdo a čeho trestného se podle vás dopustil?

Já jsem o tom přemýšlela už několik týdnů. Podat jej mě přimělo, že se tady úplně otevřeně mluví o tom, že se z huti vyvádějí peníze. Majitel hutí několikrát porušil, co vládě slíbil, jen pár dní poté, třeba když vyvedl emisní povolenky apod.

Mám ještě v živé paměti, jak neslavně dopadlo OKD, kde také nebyl nikdo potrestán. Takže jsem se spojila s našimi právníky, bavili jsme se o tom, jestli to má smysl podávat a jakým způsobem, nevymýšlela jsem to sama na koleni. To trestní oznámení je na neznámého pachatele, je tam ale popsaná celá skutková podstata už od roku 2021, kdy si huť půjčila přes jeden a půl miliardy s tím, že to měla být covidová pomoc pro ostravskou pobočku, peníze tam ale nikdy nedoputovaly.

Od té doby to jde z kopce, jeden slib míjí druhý a situace se pořád zhoršuje. Takže jsem si říkala, že nebudu čekat a že to, co víme, popíšeme. Samozřejmě se snažím kontaktovat i potenciální svědky, máme možnost trestní oznámení doplňovat. Má několik stran a týká se převážně té půjčky z roku 2021, která byla vlastně zaručena státní pojišťovnou a kdy peníze prostě okamžitě zmizely.

Myslím si, že i další kroky jsou tedy velmi jako zvláštní i ty z dneška: kdy vedení společnosti místo aby upřednostnilo lokální známou firmu, které by mohlo druhovýrobu předat, tak si vybralo nějakou podivnou polskou firmu s neznámými majiteli, s kazašským vedením a nikdo moc nechápe, k čemu to má směřovat.

To trestní oznámení míří na neznámého pachatele. V tiskové zprávě v pátek jste přitom psala o podezření, že se trestního jednání měli dopustit členové orgánů společnosti. Znamená to tedy, že míříte na členy představenstva a dozorčí?

Ano. Samozřejmě nejsem ani policie, ani soud, takže mi právníky bylo doporučeno, aby v hlavičce bylo trestní oznámení na neznámého pachatele, ale s tím, že já za podezřelé považuji právě členy orgánů společnosti: správní rada, majitel apod.

Není ale na mně, abych říkala, kdo je vinen. Na mně je, abych to nastartovala a podala maximum informací, které mám. Já si opravdu nemyslím, že je v pořádku, co se tam děje a dělo.

Mimochodem, členem dozorčí rady je také zástupce odborářů. Míří to podezření třeba i na ně?

Já si nemyslím, že by se na tom odboráři aktivně podíleli. Mohlo samozřejmě dojít k nějakým pochybením, já jsem tam u stolu neseděla. Co se tam ale dělo od roku 2021 je opravdu neuvěřitelné.

Pokud se tam nějaký trestný čin stal, tak potom padni komu padni. Ale primárně to určitě nebylo mířeno proti odborářům.

Tutlané informace

Úřad práce dnes oznámil zahájení dalšího programu pomoci zaměstnancům Liberty Ostrava. Tzv. outplacing zahrnuje mimo jiné individuální poradenství, rekvalifikace a také příspěvky na mzdy pro nové zaměstnavatele, u kterých by mohli lidé končící v Liberci Ostrava najít novou práci. Vítáte tyto kroky?

Ano, po tom už mnoho měsíců volám. Nejen v případě Liberty – obecně to mohl být program, který mohl být vypsán i v rámci operačního programu Spravedlivá transformace, kdy se zaměstnavatelům přispívá částečně na mzdy a ti lidé se rekvalifikují přímo na poptávaná místa. Toto je podle mě skutečně smysluplná pomoc a je mi svým způsobem líto, že přichází tak pozdě.

Já mám třeba od zaměstnanců informace, že doteď byli přemlouvání k tomu, aby neodcházeli, že se to ještě vyřeší, dostávali informace, že mají zůstat. To si myslím, že je chyba, protože v politických kruzích se, řekněme už někdy od ledna, otevřeně mluvilo o tom, že v horizontu pár měsíců půjde podnik do insolvence a že prvovýrobu se nepodaří zachránit.

Ti lidé podle mě doteď neměli pořádné informace, doteď si myslím, že neví přesně, jak to je s odstupným, protože pro mnoho z nich, kteří jsou tam třeba 20, 30 let, zůstává velkou motivací, že jim ještě loni v prosinci bylo slíbeno třináctiměsíční odstupné, což je pro ně velká částka a za ty roky si ji zaslouží. Prostě se před zaměstnanci dlouho tutlalo, jak je situace vážná, i politiky byli uklidňováni, že to bude dobrý.

Říkáte, že se to tutlalo. Kdo to tutlal?

Jednak odbory, že jim natvrdo neřekli: prostě je to blbý a měli byste si hledat jinou práci. Samozřejmě asi doufali, že se firmu ještě podaří jako udržet, ale ta pravděpodobnost byla opravdu malá. Ty informace opravdu dlouho neprosakovaly.

Vy jste říkala, že mezi politiky se už na začátku roku vědělo, že všechno dopadne špatně, říkáte, že se to tutlalo. Znamená to, že si myslíte, že i politici to tutlali? Že třeba i politici z vládní úrovně měli říct nějaké další informace, něco víc, než říkali?

Je to z mé strany jen domněnka, ale myslím si, že třeba ministerstvo průmyslu a obchodu i členové vedení kraje, kteří byli u těch jednání, museli mít informace o tom, jak špatná ta situace je. Já jsem to měla z doslechu a nepřišlo mi úplně korektní se k tomu vyjadřovat, když jsem nebyla na těch jednáních, ale přesto: v kuloárech se to říkalo dost otevřeně.

Jaký smysl má mít zveřejnění kauzy a co od trestního oznámení zastupitelka Klusová očekává? Poslechněte si celý rozhovor výše.