Celou huť by měl převzít jen jeden investor. Rozkouskování Liberty je nereálné, říká odborář

Ministři budou ve čtvrtek jednat o částečném převzetí Liberty Ostrava novým investorem – firmou Moravia Steel. Odbory hlásí, že polovina zaměstnanců na případný obchod čekat nebude a zvažuje opuštění firmy. „Vlastník říká, že bude 2600 zaměstnanců držet jako rukojmí, aby chodili do práce a dopředu jim říká, že jim nebude platit mzdu," tvrdí v rozhovoru pro Radiožurnál předseda odborů Liberty Petr Slanina. Rozhovor Praha 9:47 25. července 2024

Jaký je názor odborů na možné částečné převzetí Liberty společností Moravia Steel? Je to z vašeho pohledu dobrý zájemce?

To nedokážu posoudit, protože nemáme žádné bližší informace k tomuto jednání.

Každopádně chci věřit tomu, že vláda nabídne firmě Moravia Steel takové podmínky, aby se rozhodla k převzetí celého podniku, když už neměla vláda odvahu to udělat.

Masivní propouštění se má týkat prvovýroby, ale Moravia Steel má mít zájem o druhovýrobu, tedy třeba rourovnu. Jak by zaměstnancům Liberty takový obchod mohl pomoct?

Technicky si nedokážu představit, jak by vypadalo, pokud by převzala jenom tzv. rourovnu, protože ta propojenost je pořád obrovská.

Nedokážu si představit, že by se huť rozkouskovala stylem, že jeden investor by si vzal rourovnu, jiný investor by si vzal válcovny, další pásovou výrobu. To je podle mě nereálné a myslím si, že do budoucna by to zadělalo na spoustu problémů.

Ve středu jste vyzvali vládu k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení situace, což jste před chvílí zmínil. Jaké jsou tedy přesně vaše požadavky? Jaké jsou vaše obavy?

Naše obavy tkví v tom, že vlastník nám oznámil, jakým způsobem se chce vypořádat se zaměstnanci.

To znamená, že vlastník říká, že bude 2600 zaměstnanců držet jako rukojmí, aby chodili do práce, a dopředu jim říká, že jim nebude platit mzdu, o kterou si budou moct říct potom v konkurzním řízení a úplně stejným způsobem si můžou potom říct o odstupné, které jim náleží dle kolektivní smlouvy a zákona.

Náhrady mezd ze státní kasy mají zaměstnanci zajištěné do srpna. Tento obchod se ale může ještě protáhnout. Máte tedy z ministerstva práce a sociálních věcí alespoň nějaké informace o tom, v jaké fázi je příprava výjimky, která by případně umožnila vyplácení náhrad prodloužit?

Na jednání před čtrnácti dny, kde byl Marian Jurečka (ministr práce a sociálních věcí za KDU-ČSL) a premiér Petr Fiala (ODS), nám tito členové vlády řekli, že nebudou nadále prodlužovat tuto možnost. Rovnou nám řekli, že tato možnost z jejich strany není reálná.

Podle prezidenta Petra Pavla může stát pomoci sociálním záchytným programem a taky podporou rekvalifikací. Řekl to v rozhovoru pro ČTK. Chystáte se třeba s prezidentem o této situaci mluvit?

Chceme oslovit pana prezidenta, nicméně hlavní slovo by teď měla mít vláda a ta by měla vytvořit podmínky pro nového investora, aby mohl převzít tuto huť celou a vypořádat se se zaměstnanci důstojně. Další možnost už ani nevidíme, pokud do toho vláda nemá odvahu jít přímo.