V Liberty se poslední měsíce jen projídá majetek, píše insolveční správce

Současný majitel Liberty Ostrava, která je už přes měsíc v úpadku, řídí tuto bývalou největší ocelárnu v Česku bez zřejmé koncepce, toky financí jsou založeny na improvizaci a ve firmě se podstatně projídá její majetková podstata. Ve své nové zprávě o stavu insolvenčního řízení Liberty to napsal správce firmy Šimon Peták z TP Insolvence. Ostrava 12:15 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál společnosti Liberty Ostrava, která čelí finančním potížím | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Majitele ostravské ocelárny, firmu Liberty Steel Group ze skupiny GFG britského podnikatele s indickými kořeny Sandžíva Gupty, tak podrobil Peták tvrdé kritice. Podle něj majitel dokládá dokumenty k finančnímu fungování Liberty opakovaně se zpožděním a když už je dodá, tak obsahují nereálná čísla.

Vláda by měla zvážit zestátnění Liberty, navrhuje Hrnčíř. Možní kupci jsou seriózní, oponuje Kohajda Číst článek

Například dva plány ze začátku července na výhled financování firmy do konce září vůbec nezapočítávaly výdaje na mzdy zaměstnanců od srpna. Za předchozí tři měsíce je hradil stát prostřednictvím úřadu práce a vyšly přitom na 1,3 miliardy korun.

Ani aktuální třetí, opravený plán podle Petáka nesedí. Firma v něm uvedla, že má od srpna dvě smlouvy na obnovení výroby v rourovně a ve válcovnách formou tollingu s polskou firmou Donquixote, a to až do konce roku. Tolling znamená, že si firma do Liberty přiveze svůj materiál, zaplatí zaměstnancům za práci na zadaných výrobcích, které si pak odveze a sama prodá.

Předpokládaný schodek

Podle insolvenčního správce ovšem výnos z těchto smluv nepokryje potřebné náklady. „Do konce roku předpokládá schodek 11,25 milionu eur. To vše se započtenými náklady na pouze 1750 zaměstnanců,“ upozornil správce. Dalších pět milionů eur chce navíc společnost získat prodejem majetku firmy, takže schodek z výroby byl byl bez toho ještě větší.

Podle správce nesedí ani uvedený počet zaměstnanců, firma totiž ohlásila propuštění celkem 2600 lidí od srpna až do konce ledna 2025. Ve firmě by tak mělo zůstávat do konce roku stále asi 2,5 tisíce lidí, nikoliv jen 1750.

Obnovit část výroby v Liberty má asi zájem exzbrojař Strnad. ‚Seriózně‘ o tom uvažuje i další skupina Číst článek

Jasné pak není podle správce ani to, z jakých peněz chtějí Guptovi lidé financovat uvedený schodek, v přepočtu přes 285 milionů korun. Jisté totiž je, že majitel není ochoten poskytnout firmě žádné další peníze, ani do ní vrátit ty, které ostravská Liberty půjčila dříve dalším firmám jeho skupiny v zahraničí. Celkově šlo podle insolvenčního správce o 11,7 miliardy korun, z toho 7,8 miliardy byla jistina půjček a další 3,6 miliardy úroky a zálohy.

Právě kvůli finančním transakcím v rámci skupiny už také byla podána v poslední době dvě trestní oznámení. Jedno poslal jeden z věřitelů Liberty, firma Bazcom, jako podnět Krajskému státnímu zastupitelství. Druhé podala pirátská politička Zuzana Klusová.

Pokud jde o výrobu v Liberty formou tollingu, správce ve své zprávě také upozornil na dřívější „detailní“ jednání s jinou firmou, a to Vítkovice Machinery Trade ze skupiny CE Industries. Jejím majitelem je bývalý zbrojař Jaroslav Strnad. „Společnost předložila dlužníkovi (Liberty) nabídku, ten ji nicméně odmítl a upřednostnil dílčí spolupráci s Donquixote,“ napsal správce. Podle jeho mluvčí Jany Dronské přitom není jasné, proč se tak Liberty rozhodla.

Liberty plánuje zcela odstavit koksovnu, tvrdí odbory. Firma podle nich v březnu nezaplatila většinu odvodů Číst článek

Zda Strnad svůj zájem o Liberty vzdal, není jasné. Že nikoliv, naznačuje fakt, že zmíněná firma Bazcom patří právníkovi Jiřímu Mařasovi, který v minulosti s rodinou Strnadových spolupracoval. Podle informací Českého rozhlasu poptává na trhu i další pohledávky za Liberty. Firma se k dalším plánům zatím nevyjádřila.

Druhovýroba

O výrobu v rourovně a válcovnách, označované jako druhovýroba Liberty, nicméně minulý týden projevila zájem také skupina Moravia Steel, která vlastní sousední ocelárnu Třinecké železárny. Oficiální nabídku by měla insolvenčnímu správci Liberty ale teprve doručit.

Ve své zprávě správce Peták pouze napsal, že má informaci o probíhající komunikaci Liberty s Moravia Steel, která „může vyústit v nabídku jiné možné spolupráce“. Skupina kolem miliardáře Tomáše Chrenka o svých plánech jednala minulý týden také s ministry vlády.

Podle nich má Moravia Steel zájem o druhovýrobu, s případnou státní pomocí při investicích do nových zelených technologií by ovšem mohla výhledově v Liberty obnovit i tzv. prvovýrobu, tedy výrobu samotné oceli. Stát jí podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) podporu přislíbil, protože má zájem na zachování výroby oceli v Česku.