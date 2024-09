Pochcánek vyhrál Cenu Pavla Kouteckého. Dokumentární snímek se ptá, co znamená být mužem

Cenu Pavla Kouteckého za nejlepší český dokumentární snímek získal Pochcánek. Režisér Jan Hušek si v něm klade otázku, co znamená dnes být mužem. Vítězným filmem v krátkometrážní sekci se stal Ve tmě od Anety J. Předáním cen odstartoval ve středu v Ústí nad Labem sedmý ročník festivalu dokumentárních filmů Elbe Dock, který v neděli skončí v Drážďanech. Ústí nad Labem 22:40 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér snímku Pochcánek Jan Hušek | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK, Profimedia

O vítězných filmech osmnácté Ceny Pavla Kouteckého letos znovu rozhodovali významní čeští umělci a osobnosti společenského života. Zvláštní cenu udělila porota snímku Pochybnost Adély Křižovenské. Tato krátkometrážní esej studentky FAMU popisuje všechny fáze tvůrčího procesu prostřednictvím hlasů čtyř různých autorů z různých oblastí umění.

„Snímek je vizuálně podnětný, vtahující a jeho centrálním prvkem je dilema, se kterým se potýká asi každý tvůrce. Jeho vizuální stránka splňuje náročná kritéria. Snímek je srozumitelný a sdílný. Je to poctivě odvedená práce,“ zdůvodnila porota.

Návrat ke kořenům

Pochcánek je otevřený dokumentární deník, v němž zachycuje režisér fyzickou a duchovní proměnu během své cesty od chlapectví k mužství. Vrací se ke kořenům svých dětských traumat a při tom obrací kameru jak na sebe, tak na různé „mentory“ či svého otce.

Během pět let trvajícího natáčení prozkoumával různé prototypy mužství. Podle poroty citlivým způsobem otevírá důležité téma, které často zůstává skryto a nezodpovězeno.

„Svým stylem a zpracováním se jednoznačné řadí mezi moderní, autentický přístup k tématu,“ uvedla porota. Vítězný film se bude na festivalu Elbe Dock promítat 7. září v bývalém kasinu Ještěrka za účasti režiséra.

V dokumentu Ve tmě autorka popisuje svůj životní příběh. „Jedná se o silnou výpověď, která artikuluje důležité a stále málo diskutované téma ve veřejném prostoru,“ vyzdvihla porota. Zvláštní uznání festivalu Elbe Dock za mimořádný přínos v dokumentární tvorbě mimo kino získal Jan Špaček, český youtuber a komik.

‚Přišel mi amatérský‘

Ocenění tvůrci poděkovali porotcům. Hušek a Anna J. se shodli, že si cenu moc přáli. „Teď potřebuju čas na sebe, abych si udělal zase touhu něco točit. Potřebuju klid a pak se uvidí,“ řekl Hušek.

„Hrozně jsem si to přála, ale nepočítala jsem s tím, že bych mohla nějakou cenu dostat. Viděla jsem ostatní nominované filmy a ten můj mi přišel hrozně amatérský, takže jsem hrozně ráda i kvůli dceři, protože to byl takový film pro ní,“ řekla Anna J. „Film vznikl tak, že jsem měla potřebu tvořit něco a zároveň jsem si něco osobního tím filmem řešila, takže se to podařilo spojit,“ dodala.

Během festivalu budou mít mnohé z filmů svou českou premiéru, některé už získaly ocenění na festivalech ve světě. Součástí doprovodného programu jsou hudební projekce, procházky po městě, dětský den a další. Podrobnosti najdou zájemci na webu.