Mortensen: Když film dobře obsadíte, máte půlku práce hotovou. Pak musíte dát stranou svoje ego

Americký herec Viggo Mortensen v Karlových Varech převzal Cenu prezidenta filmového festivalu. Osobně uvedl svůj snímek Až na konec světa, který napsal, režíroval, složil k němu hudbu a zahrál si v něm jednu z postav. „Dejte herci svobodu a nechte ho dělat svoji práci. Když si možná něco představujete trochu jinak, tak to hercům řekněte, ale s každým musíte mluvit jinak," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál na červeném koberci.

Řekněte nám něco o svém filmu. Je na něm něco osobního, jako bylo na vaší režijní prvotině Ještě máme čas?

Je to fikce jako můj první film, který jsem režíroval. Hrdinkou snímku je Vivien, je to žena, což je pro western neobvyklé. Je inspirovaná mojí matkou, která je taky velmi nezávislá, cílevědomá a ví, co chce. Takže to byla ta prvotní myšlenka, od které se odvíjí příběh filmu.

Nejste jenom režisér, scenárista a hlavní hvězda vašeho filmu, ale složil jste taky hudbu. Je pravda, že jste většinu hudby složil ještě před natáčením filmu?

Ano, hudbu jsem sloužil dlouho před tím, než jsme vůbec začali natáčet. Bylo to podobné jako u mého režijního debutu Ještě máme čas. Když jsem k němu napsal před několika lety scénář a měl jsem herce, čekali jsme čtyři a půl roku, než jsme sehnali peníze na natáčení.

A zatímco jsme tenkrát čekali, tak jsem si říkal, co mám dělat? Tak jsem začal přemýšlet nad tím, jaká by ve filmu měla být hudba a velkou část z ní jsme složili ještě před natáčením. Přišel jsem na to, že to bylo velmi užitečné, pomohlo mi to si představit, jak by mohly vypadat jednotlivé scény, jaká by měla být atmosféra nebo jak by měly být dlouhé.

Stejně jsem proto postupoval taky u filmu Až na konec světa, který můžete vidět tady v Karlových Varech. U něj jsem hudbu složil asi rok před natáčením, což mi pomohlo a bylo to užitečné i při střihu.

Po dekádách herecké kariéry, kdy jste pracoval s režiséry jako jsou David Cronenberg nebo Lisandro Alonso, co od režiséra jako herec potřebujete?

Jako režisér jsem se naučil, že důležitý je casting. Když film dobře obsadíte, tak máte půlku práce hotovou. A pak musíte dát stranou svoje ego, protože když někdo hraje dobře, možná lépe, než jste si dokázal představit, tak nemusíte dělat nic.

Dejte herci svobodu a nechte ho dělat svoji práci. Když si možná něco představujete trochu jinak, tak to hercům řekněte, ale s každým musíte mluvit jinak, protože každý je jiný. Musíte se naučit být flexibilní.