Před 200 lety se narodil skladatel Bedřich Smetana. Za jeho ztrátu sluchu mohlo i zranění z dětství

V zámeckém pivovaru v Litomyšli bylo přesně před dvěma sty lety veselo. Tamnímu sládkovi Františkovi Smetanovi se narodil syn Bedřich, který se později stal skladatelem světového formátu. Autor oper Libuše, Hubička, Prodaná nevěsta nebo symfonických básní Má vlast zemřel v šedesáti letech. Svá poslední díla přitom složil jako hluchý. Za ztrátu sluchu mohlo i jeho zranění z dětství. Litomyšl 13:47 2. března 2024

„Bedřicha Smetanu všichni vnímáme jako náš poklad, ale je důležité říci, že byl světovým skladatelem,“ zdůrazňuje Lukáš Hurník, skladatel a šéfredaktor stanic D-dur a Jazz. „Byl to importér světové hudby k nám, protože jako klavírní virtuos a dirigent hrál spoust soudobé hudby,“ doplňuje.

Bedřich Smetana byl importér světové hudby k nám, jako klavírní virtuos a jako dirigent hrál spoustu soudobé hudby, přibližuje hudební skladatel a šéfredaktor stanic Českého rozhlasu D-dur a Jazz Lukáš Hurník

V Českém muzeu hudby jsou notové zápisy, které potvrzují, že symfonickou báseň Má vlast dokončil v naprosté hluchotě. „Na konci je 18. listopad 1874. Na svou partituru píše poznámku: ve stavu ušní choroby,“ ukazuje partituru k Vyšehradu šéf Českého muzea hudby Emanuele Gadaleta. „Další je symfonická báseň Vltava. Píše: ukončen dne 8. prosince 1874 za 19 dní jsa úplně hluchý.“

Příčina ztráty sluchu, po které Smetana dál skládal, byla dlouhou dobou předmětem odborných diskusí. Podle Hurníka za ni mohla nehoda v dětství.

„V Jindřichově Hradci u rybníka Vajgar si kluci, včetně Bedřicha, hráli s výbušninami. Jedna z nich explodovala a zranila mu tvář. On si ji ke všemu umyl v té kontaminované vodě v rybníce. To potom způsobilo infekci, která se šířila do celého těla. A měla různé symptomy, nakonec i hluchotu,“ popisuje.

Na Smetanovo komponování to ale podle něj nemělo vliv. „Měl vnitřní představu a tu přesouval na notový papír. Horší to bylo při nacvičování s orchestrem. Jako dirigent toho musel zanechat. Ale když hrál na klavír, tak všechno jakoby slyšel, protože oči nahradily uši. Byl zvyklý hmatově a zrakově na klaviaturu, že se mu hudba tvořila v hlavě, jako kdyby to slyšel,“ dodává šéfredaktor stanic D-dur a Jazz.

Operu Dvě vdovy nově natočil Český rozhlas, v premiéře ji odvysílá v neděli večer na svých stanicích Vltava a D-dur. „Český rozhlas 30 let netočil studiovou operu, protože je to obrovská zátěž pro provoz a finance. Teď se to podařilo. Diriguje to Robert Jindra, je tam Adam Plachetka nebo Kateřina Kněžíková. Nejlepší pěvci, kteří jsou k dispozici,“ přibližuje Hurník.

D-dur také od pondělí do pátku nabídne posluchačům v 19.30 celý klavírní svět Bedřicha Smetany. „Jitka Čechová, skvělá klavíristka, která natočila kompletní dílo Bedřicha Smetany, bude skladbu po skladbě představovat. Jednak je zahraje a jednak o nich něco zajímavého řekne,“ uzavírá Hurník.

Akce v Česku

V Litomyšli je připravený celodenní program na zámeckém návrší, kde budou zabíjačkové hody, koncerty a další akce. Ve 14 hodin si lidé rekonstrukcí připomenou také okamžik, kdy se slavný skladatel narodil.

„Stejné místo - první zámecké nádvoří, stejný čas - 2. března. A přesně jako tehdy vyběhne děvečka a oznámí Františku Smetanovi, že se mu narodil syn. A Smetana z velké radosti vyvalí chase sud piva,“ nastiňuje Michaela Severová z městského úřadu.

Národní divadlo si dvousté výročí Smetanova narození připomene slavnostním koncertem. Začne v 18.30 a zazní na něm průřez všemi operami slavného skladatele. Na koncertu zazní árie z celkem devíti oper, třeba z Prodané nevěsty.

Orchestr Národního divadla bude hrát pod taktovkou hudebního ředitele opery Roberta Jindry. Kromě něj si večer za dirigentský pult stoupne také Tomáš Netopil nebo Jiří Rožeň. Mezi sólisty se pak představí například Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Přenos gala koncertu budou moct lidé sledovat na piazzettě Národního divadla, živě ho bude vysílat také Český rozhlas Vltava a Česká televize.

V brněnském Besedním domě se od 10.30 uskutečnil koncert Filharmonie Brno. V Pardubicích začíná výstava Rok hudby - Bedřich Smetana. Západočeské muzeum v Plzni otevírá výstavu, která návštěvníkům představí Smetanu z dob, kdy v Plzni studoval na tamním gymnáziu. V Lysé nad Labem začíná festival klasické hudby Lissa Classica, zazní i Smetanova Vltava v netradičním provedení.