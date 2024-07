Žádný livestream ani stories. Bob Dylan na svých koncertech zakázal mobily

Fanoušci Boba Dylana se na některých jeho koncertech budou muset obejít bez mobilních telefonů. Americký písničkář jejich používání zakázal na svých dvou vystoupeních v Edinburghu, kde zahraje 5. a 6. listopadu, píše britský server BBC. Bez telefonů se budou muset diváci obejít i na jeho koncertech v Praze. Edinburgh 16:12 16. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bob Dylan | Zdroj: Profimedia

Návštěvníci Usher Hall ve skotské metropoli budou na koncertě 83letého zpěváka požádáni, aby své mobily uložili do speciálních pouzder, která se při vstupu do sálu automaticky uzamknou. Svá zařízení si z kapsičky vyndají zase po skončení vystoupení.

„Věříme, že takto si koncert všichni lépe užijí,“ vysvětlují Dylanovi zástupci zákaz mobilů na koncertech. „Naše oči se trochu více otevřou a naše smysly jsou o něco bystřejší, když ztratíme technologickou berličku, na kterou jsme si tolik zvykli.“

Bob Dylan je jedním z nejuznávanějších skladatelů všech dob. Vyhrál 10 cen Grammy i Nobelovu cenu za literaturu. Svou kariéru zahájil v roce 1962 singlem Mixed-Up Confusion, se kterým se ve Velké Británii ani USA neprosadil. O tři roky později se však proslavil řadou úspěšných hitů jako The Times They Are A-Changin', Subterranean Homesick Blues a Like A Rolling Stone.

Třikrát v Praze

Dylan zahájí evropskou část turné Rough & Rowdy Ways, které nese název jeho alba z roku 2020, 4. října v pražské hale O2 Universum. Další dva koncerty na stejném místě přidá v následujících dvou dnech. I na těchto vystoupeních se diváci budou muset obejít bez mobilních telefonů. V rámci turné poté hudebník zavítá i do Německa, Francie, Lucemburska, Belgie a Velké Británie, informovala ČTK.

Poprvé v České republice americký písničkář vystoupil přesně před 30 lety, 16. července 1994 na pražském Výstavišti. Od té doby se vícekrát vrátil, naposledy před pěti lety, kdy třikrát zahrál v Lucerně.

V posledních letech kariéru držitele Nobelovy ceny za literaturu ovlivnila pandemie covidu-19, přesto vydal dvě alba: zmíněné Rough & Rowdy Ways roku 2020, loni pak vyšlo Shadow Kingdom, soundtrack ke stejnojmenému koncertnímu filmu. Celkově má hudebník na kontě již 40 studiových nahrávek.

Letos se rovněž začal po několika odkladech způsobených pandemií i hollywoodskými stávkami natáčet biografický snímek A Complete Unkown (Zcela neznámý). V něm Dylana ztvární herec Timothée Chalamet.