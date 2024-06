Aurora zpívá o globálním oteplování i laskavosti. S novým albem přijede do Prahy v září

Proč žít, proč milovat anebo co dělat s globálním oteplováním. Tohle jsou otázky, které si klade populární norská zpěvačka Aurora. O tématech zpívá i na své aktuální desce, kterou na konci září představí i českým fanouškům. Taneční syntezátory, melancholické melodie, ale taky songy s výrazným textem. Tohle všechno kombinuje norská zpěvačka Aurora na své nové desce. Zpívá na ní mimo jiné o ztrátě lidskosti v moderním světě, řekla pro Radiožurnál. Praha 23:29 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Velmi mě zajímají lidé a anatomie člověka. Zajímá mě, jak moc si ceníme našich srdcí. Mám pocit, že už nějakou dobu vedeme svět rozumem a logikou. Ale úplně jsme zapomněli na srdce a emoce. A zajímalo by mě, proč tomu tak je,“ říká v Aurora.

Téma, které Auroru dlouhodobě zajímá, je globální oteplování. Na otázky často odpovídá v otázkách. „Ano, tohle téma je pro mě opravdu zásadní. Pokud nedokážeme respektovat náš dokonalý ekosystém, tak jak si vlastně dokážeme vážit sami sebe?“ ptá se.

„Když se dívám na lidi, na to, jak se k sobě chováme, když si čtu různé zprávy, tak přemýšlím na tím, proč jsme si sami zkomplikovali cestu k tomu, abychom svět zase vrátili na správnou cestu. Proč jsme všechno nechali zajít tak daleko?“ klade si další otázky.

Aurora si fanoušky po celém světě získala po vydání debutové desky v roce 2016. Zaujala je svým skoro až pohádkově zabarveným hlasem. V začátcích se inspirovala především Norskem, norskou krajinou a přírodou. Teď je ale pro ní důležité cestovat a poznávat nové kultury.

„Když člověk cestuje po světě, tak je to pro něj trochu výzva. Je vlastně nucen vystoupit ze své komfortní ozvěny. Ozvěny, ve které stále slýchá ty stejné názory. A najednou když cestuje, tak získává různé další pohledy. Je to opravdu velmi důležité,“ dodává Aurora, která i v Česku má velmi silnou základnu fanoušků.

„Už se nemůžu dočkat, až se zase vrátím do České republiky. Je tam opravdu skvělé publikum! Nedokážu vysvětlit proč, ale vy, mí fanoušci, to určitě víte!“ těší se Aurora do Prahy. A nebude to dlouho trvat, v Česku vystoupí 21. září.