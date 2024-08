Slovácko i Jablonec můžou hrát nahoře celou sezonu, myslí si Horváth. Kvůli horkům by upravil pravidla

České Budějovice, které jsou v tabulce poslední a bez bodu, nastoupí v sobotu od 14.30 proti Bohemians. Po porážce v šestém kole na Dukle říkal kouč Jihočechů František Straka, že měl jeho tým dost příležitostí, a tak věří, že nepovedený úvod sezony zlomí. Souhlasíte s ním?

V Českých Budějovicích mám spoustu známých a přál bych jim to, ale nebude to jednoduché. Pozitivní myšlenky od trenéra jsou sympatické, ale budou to mít těžké.

V čem konkrétně?

Série proher je dlouhá a spousta z hráčů to má v hlavě. Stačí drobný neúspěch a všechno ze zhroutí. Do zápasu půjdou s velkou motivací, ale stačí maličkost a dostanou se myšlenkami dolů.

Dostal jste se někdy ve vaší kariéře do podobné situace? Jak jste si s tím poradil?

Když jsem hrál v Japonsku, tak jsme sice neměli takovou dlouhou sérii, ale často jsme prohrávali. Vždy jsme šli do zápasu s odhodláním a věřili si, ale pak jsme dostali gól a všechno sebevědomí odejde. A nakonec jsme sestoupili, takže já poradit úplně nemůžu.

V sobotu budou hrát Slovácko a Jablonec, tedy celky, kterým se daří a jsou v horní polovině tabulky. Můžou prohánět celou sezonu ty nejlepší?

Určitě můžou, týmy na to mají dobře poskládané. Ale aktuální trojice - Sparta, Slavia a Plzeň - budou ještě o krok napřed, přestože je čeká spousta evropských zápasů.

MATCHDAY

Dnes od 17:00 hrajeme v Uherském Hradišti proti Slovácku

Vedoucí Spartu čeká utkání v Hradci Králové. Můžou se na její formě podepsat oslavy postupu do Ligy mistrů?

Samozřejmě můžou, ale většina kádru je pořád mladá a jejich organismus funguje rychle. Po zápase zaslouženě slavili s pivem nebo šampusem, ale i přesto by to mělo být v pořádku.

Sparta v uplynulých ligových kolech dost rotovala sestavou kvůli předkolům Ligy mistrů. Myslíte, že teď v lize nastoupí „v plné síle“?

Blíží se reprezentační pauza, takže není důvod se šetřit. V Hradci Králové ji nečeká lehký zápas a myslím, že to Sparta ví, a proto nastoupí v nejsilnější možné sestavě.

❤️



Poslední zápas před zářijovou reprezentační přestávkou odehrajeme pod lízátky Souboj s Hradcem Králové startuje ve 20 hodin

V Česku se bude teplota pohybovat okolo 30 stupňů. Vím, že nejste doktor, ale je tohle pro hráče zdravé?

Optimální to není, včera jsem sledoval dorostenecký zápas a někteří mi říkali, že už o poločase jim bylo hrozně. Asi bych rozhodčím doporučil dát klidně dvě pauzy na pití během jednoho poločasu. Není jednoduché strávit na hřišti přes hodinu a půl.

Myslíte, že se dá vymyslet nějaké řešení do budoucna?

S ohledem na televizní práva to není jednoduché, ale nabízí se právě pauzy na občerstvení a ochlazení, protože bez krátkých pauz a doplnění tekutin to nepůjde. Já sám nemám dobrou osobní zkušenost s hraním v horku.

Jak se vám hrálo v takovém horku? Vzpomenete si na některé ze svých angažmá, kde bývaly často vysoké teploty?

V Portugalsku i v Japonsku. Tam na to ale byli lépe připraveni, chodili se zchladit i desetkrát za trénink, například si dávali studené ručníky za krk. V Japonsku byl problém s vlhkostí, ale tam se s tím taky snažili pracovat.