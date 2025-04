Nové detaily kauzy Motol: policie zajistila majetky za více než 100 milionů, aktéři si stěžují u soudu

Vyšetřovatelé v korupční kauze kolem Fakultní nemocnice v Motole zajistili obviněným na pokyn evropské prokuratury majetky „výrazně převyšující“ 100 milionů korun. Pro iROZHLAS.cz to uvedla dozorující žalobkyně Zdeňka Pavlásková. Uvalení dalších plomb přitom nevyloučila. Dopadnout by mohly i na bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka, kterému zatím policisté zabavili osobní automobil. Čelí přitom obvinění z braní úplatků a praní peněz. Původní zpráva Praha 5:00 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exřediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi policisté zajistili osobní auto, na nemovitostech plombu nemá | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„K rozhodnutí o zajištění majetku došlo u více obviněných, a to z různých zákonných důvodů a v celkové částce výrazně převyšující sto milionů korun,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Zdeňka Pavlásková z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).

Cifra týkající se veškerého zabaveného majetku v kauze Motol zazněla ze strany vyšetřovatelů vůbec poprvé. Ilustruje přitom, jak rozsáhlé jmění hlavní obvinění – někdejší vrcholní motolští manažeři – během svého působení ve funkcích nashromáždili. Podle policie nelegálně, díky úplatkům.

Kriminalisté ve svých dokumentech nejčastěji zmiňují o bývalém motolském náměstkovi Pavlu Budinském, který figuruje ve všech v kauze zmapovaných případech korupce a jemuž patří většina policií dosud v Česku zajištěných nemovitostí. Policisté ho považují za jednu z ústředních postav motolské korupční chobotnice. Dva dny po razii mu zabavili 270 pozemků, dva domy, auta, čtyřkolky, sněžný skútr a obstavili účty i cenné papíry.

Server iROZHLAS.cz s pomocí údajů v katastru spočítal, že jen v posledních letech nakoupil Budinský v Česku nemovitosti za více než 53 milionů korun. Další domy a pozemky pak vlastní v Kostarice a Černé Hoře.

Pouze z výdělků v Motole by si na ně ale nejspíš nevydělal. Server iDnes.cz získal údaje o příjmech pro management za posledních 25 let. Z nich spočítal Budinského hrubý výdělek za dané období na 50 milionů korun. Ludvíkův pak na zhruba 60 milionů. A to zdaleka nebyla pouze volná hotovost, kterou by mohl do nemovitostí investovat.

Vila v Chrustenicích, kterou prodal Pavel Budinský své manželce Zdeňce Budinské. Ačkoliv měl trvalé bydliště na pražské adrese svého syna, Budinský bydlel ve skutečnosti právě v Chrustenicích | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další plomby

Zatímco Budinskému kriminalisté zajistili veškerý majetek, vyjma chrustenické vily, kterou prodal manželce, právníkovi Miroslavu Janstovi podezřelému z praní špinavých peněz, zabavili parcelu v Chrustenicích, kterou měl údajně Budinskému pořídit za jeho 13,5 milionu korun z úplatků. Někdejšímu šéfovi motolské nemocnice Ludvíkovi ale kriminalisté – z veřejně dostupných informací – zabavili pouze auto.

„Důvody a rozsah zajištění se mohou v průběhu trestního řízení ještě změnit. Nelze tedy vyloučit změnu či rozšíření způsobu zajištění majetku.“ Zdeňka Pavlásková (evropská žalobkyně)

Oba motolští manažeři čelí obviněním z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu a praní špinavých peněz.

„Když nehrozí, že by byl majetek zcizen nebo převeden, tak ho není nutné v každém případě zajišťovat,“ přibližuje bývalý protikorupční policista Kamil Kouba, který dnes vede AML akademii, s tím, že jde pouze o předběžné opatření.

„V případě pana Ludvíka mohly klidně chybět důkazy, protože vždycky musíte propojit majetek s trestnou činností, což se možná u něj ještě propojit nepodařilo, nebo alespoň přesně vyčíslit způsobenou škodu,“ doplňuje možné důvody, proč policisté dosud nemovitosti bývalému řediteli Motola nezajistili.

Žalobkyně Pavlásková ovšem upozorňuje, že soupis zajištěného majetku nemusí být zdaleka konečný. „Důvody a rozsah zajištění se mohou v průběhu trestního řízení ještě změnit. Nelze tedy vyloučit změnu či rozšíření způsobu zajištění majetku,“ naznačila další možný postup policie.

Podívejte se, jaké nemovitosti a kde bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský vlastní. Tyto nemovitosti zajistila policie, podezřívá totiž Budinského z korupce, dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Proti plombám se obvinění ohradili. „Ano, byly podány stížnosti proti rozhodnutí o zajištění majetku některých obviněných,“ potvrdila evropská žalobkyně s tím, že platnost plomb proto teď musí přezkoumat ještě Krajský soud v Českých Budějovicích.

Advokát Miroslav Strnad, který zastupuje Budinského, se k tomu nechtěl vyjadřovat s tím, že od klienta nemá pro hovor s médii mandát. A vyjádření za své klienty do vydání článku neposkytl ani advokát Josef Monsport, který v kauze zastupuje Ludvíka s Janstou.

Stížnosti proti vazbě

Bývalý motolský ředitel Ludvík, jeho exnáměstek Budinský a právník Jansta coby ústřední aktéři korupční kauzy zůstávají nadále ve vazbě. Spolu s nimi policie stíhá za zdmi pankrácké vazební věznice ještě další dva obviněné – podnikatele Petra Kysučana a Mychayla Popovyche.

Všech pět obviněných si proti vazbě, kam je Obvodní soud pro Prahu 5 poslal koncem února, podalo stížnost. U dvou z nich ji pražský městský soud ve středu zamítl, upozornila Česká televize. O dalších teprve rozhodne. Jak ale žalobkyně Pavlásková serveru iROZHLAS.cz potvrdila, vazební důvody podle ní stále u pětice stíhaných trvají.

Kriminalisté se obávají toho, že by někteří z pětice zadržených mohli pokračovat v trestné činnosti, utéct do zahraničí nebo se pokusit ovlivňovat svědky. Právě poslední vazební důvod není možné podle obhájce Monsporta nahradit jiným způsobem – kaucí či elektronickým náramkem.

„Tento vazební důvod je nicméně omezený na tři měsíce (více než měsíc již od zadržení pětice obviněných uplynul - pozn. red.). Státní zástupkyně nám přislíbila, že určitě bude po policii vyžadovat velkou aktivitu, aby tento nejzávažnější důvod vazby co nejdříve zmizel. A nečekalo se až na uplynutí zákonné lhůty,“ popsal Monsport krátce po potvrzení vazby pro své klienty.

KAUZA MOTOL Ústřední postavou motolské korupční kauzy je bývalý náměstek ředitele nemocnice Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily v rámci kauzy zmapovat. Budinský podle kriminalistů nabízel nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům sjednávání výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze, které následně – opět podle policie – směřovaly i přímo k exřediteli Miloslavu Ludvíkovi. Ten totiž nad klíčovými nemocničními projekty držel patronát. Korupcí získané peníze se motolští manažeři snažili legalizovat prodejem akcií africké firmy SBI Holding, ve které oba drželi podíl. Dojít k tomu mělo následovně: vlivný právník Miroslav Jansta měl od Ludvíka s Budinským dostat celkem 60 milionů korun v hotovosti, kterými měl následně každému z nich zpět zaplatit za jejich akcie. Trojice se tak snažila vzbudit dojem, že nejde o peníze z úplatků, ale o legitimní výplatu z jejich investic. K operaci mělo dojít koncem února v africkém Beninu, kde měla firma sídlit a kam trojice společně vycestovala. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, Ludvík si vzal v nemocnici neplacené volno, Budinský naopak čerpal dovolenou. Nepotvrdily se tak spekulace, že by si cestu nechali zaplatit z eráru. KDO FIGURUJE V MOTOLSKÉ KAUZE? Stíháni vazebně: Pavel Budinský , provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy

, provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy Miloslav Ludvík , ředitel FN Motol

, ředitel FN Motol Petr Kysučan , místopředseda představenstva firmy DCI Czech

, místopředseda představenstva firmy DCI Czech Miroslav Jansta , šéf České unie sportu

, šéf České unie sportu Mykhaylo Popovych, společník ve firmě Midian – Coral Stíháni na svobodě: Petr Rejsek , jednatel a společník ve společnosti Sorex

, jednatel a společník ve společnosti Sorex Ivan Havel , obchodní ředitel Geosan Group

, obchodní ředitel Geosan Group Luděk Kostka , generální ředitel a spolumajitel Geosan Group

, generální ředitel a spolumajitel Geosan Group Jan Mazánek , v minulosti jednatel společnosti Kether

, v minulosti jednatel společnosti Kether Miloslav Bouda , člen představenstva firmy Gemo

, člen představenstva firmy Gemo Miloš Kaplánek , podnikatel

, podnikatel Lukáš Novotný , podnikatel

, podnikatel František Vaněk , jednatel firmy Pragoperun FNM

, jednatel firmy Pragoperun FNM Michal Vacík , podnikatel

, podnikatel Miroslav Böhm , jednatel a společník firmy Helder

, jednatel a společník firmy Helder Rade Petrovič , jednatel a společník společnosti M.G.-Co.

, jednatel a společník společnosti M.G.-Co. Petra Kliková , jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o.

, jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o. Světla Procházková, jednatelka a společnice Chirurgie Repros