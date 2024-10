Měli jsme minimálně remizovat. Výkon týmu byl skvělý, říká Trpišovský po prohře na Bilbau

Fotbalisté Slavie v základní části Evropské ligy poprvé prohráli. V Bilbau podlehli domácímu Athleticu 0:1, přestože basického soupeře ve všech ofenzivních statistikách přehráli a nepustili ho do žádné vyložené šance. Bilbao 7:48 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie se v zápase Evropské ligy proti Bilbau nedokázali prosadit a prohráli 0:1 | Foto: Vincent West | Zdroj: Reuters

„Dostali jsme bohužel gól po našem autovém vhazování a ještě tečovanou střelou,“ litoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský toho, že si jeho svěřenci neporozuměli při rozehrávce autu u vlastního rohového praporku.

Z následné situace dal vítěznou branku Bilbaa Nico Williams - navíc se štěstím, jeho střelu usměrnila do protipohybu gólmana Antonína Kinského teč Davida Zimy. Jinak ale mohl být Trpišovský na svůj tým poprávu pyšný.

„Podle toho, co se na hřišti dělo, tak jsme měli minimálně remizovat. Spíš jsme měli vyhrát, ale takový je fotbal. Převládá ve mně obrovská hrdost na tým za to, co předvedl na hřišti a jak se prezentoval,“ zmínil kouč Pražanů.

Fantom Bilbaa v bráně

Proti klubu, který nikdy nespadl z LaLigy, hrála Slavia sebevědomě, poctivě, atraktivně, jen ne efektivně v zakončeních, jak potvrzuje kapitán Jan Bořil. „Měli jsme na ně, jen nám chyběl gól. Bilbao dalo ten první a pak si to pohlídalo. Jsem hrdý na tým, jak jsme je mačkali. V určitých pasážích jsme byli jasně lepší, jen škoda toho gólu.“

Blízko k němu měl víckrát Simion Michez, v největší šanci se ocitl na malém vápně hlavičkující Tomáš Chorý. Oba ztroskotali na výborně chytajícím brankáři Bilbaa Agirrezabalovi, ze kterého slávisté udělali hrdinu utkání.

„Měl tam neuvěřitelné zákroky. Bude z něj muž kola, ale je to naše smůla. Chyběl nám důraz nebo vystřelit blíž k tyči. On byl ale všude,“ dodal kapitán Jan Bořil.

Další utkání v Evropské lize čeká Slavii 7. listopadu ve Frankfurtu.

Jsem pyšný na celý tým



Lukáš Provod po prohře s Athleticem vyzdvihl skvělý výkon celého týmu a ocenil neuvěřitelnou kulisu na stadionu. Kde bere energii na své běžecké výkony? Sledujte jeho ohlasy https://t.co/eqmkBpcflN pic.twitter.com/JxLjF71Fb1 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 25, 2024