Největší klíč je jejich akademie, obdivuje kouč Slavie Trpišovský baskického soupeře v Evropské lize

Je to unikát světového fotbalu, i když pravidlo, které v Bilbau platí už od roku 1911, se postupem času lehce rozvolnilo, aby byl klub konkurenceschopný.

Za Athletic tak už nějakou dobu nemusí nastupovat jen rodilí Baskové, ale můžou za něj hrát také jejich potomci nebo hráči, kteří od raného věku prošli místní akademií.

„Ten příběh a ta filozofie klubu je unikátní a řekl bych, že až neuvěřitelná,“ podotýká slávistický záložník Lukáš Provod.

I kvůli speciální filozofii čekalo Bilbao na trofej 40 let, než letos na jaře vyhrálo španělský pohár.

Na druhou stranu patří mezi tři týmy, které nikdy nesestoupily z La Ligy. Vedle Barcelony a Realu Madrid se světovými hvězdami je to další úkaz.

„Největší klíč je ta akademie, kterou mají k dispozici. To, co jsem měl možnost vidět třeba na Netflixu, tak i ta spjatost regionu s klubem a hrdost na klub. Pro mě to evokuje otázku, že ti hráči jsou tady třeba deset, dvanáct, čtrnáct let,“ myslí si kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

Není to nemožné

A jak by slávisté podle jejich trenéra uspěli v čistě česko-basickém souboji?

„My bychom byli schopni poskládat jedenáctku z Čechů, která by utkání zvládla na nějaké úrovni. Ligu mistrů jsme hráli s devíti a někdy s deseti Čechy, takže to není nemožné, ale tým je vždy prošpikovaný hráči, kteří vám pomohou a jsou nadstandardní,“ připomíná Trpišovský.

Myslel tím třeba liberijského záložníka Oscara Dorleyho, který v domácích soutěžích sice pyká za červenou kartu z derby se Spartou, ale v Evropské lize hrát může a ve čtvrtek večer by měl v Bilbau nastoupit. Utkání Athleticu se Slavií začne v 21 hodin a v přímém přenosu ho odvysílá stanice Radiožurnál Sport.