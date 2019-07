Fotbalistům Mladé Boleslavi se cesta do Kazachstánu protáhla. K odvetě cestovali patnáct hodin

Ani fotbalistům Mladé Boleslavi se nevyhnuly problémy s přesunem k venkovnímu utkání 2. předkola Evropské ligy. Výprava středočeského klubu strávila na cestě k odvetě v Šymkentu skoro 15 hodin, protože tři hodiny čekala v ázerbájdžánské metropoli Baku na povolení ke vstupu do kazašského vzdušného prostoru. Velké komplikace na cestě do jiné postsovětské republiky Arménie k zápasu proti Pjuniku Jerevan před týdnem zažil i Jablonec. Šymkent 16:31 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tým Mladé Boleslavi odletěl z Prahy na 4200 kilometrů dlouhou cestu v úterý před desátou hodinou večer. Jelikož středočeský celek zvolil malý stroj, měl v plánu dvě zastávky na dotankování paliva.

Když to na vás hřišti peče, je to složitější, řekl boleslavský Matějovský po remíze s Ordobasy Číst článek

První mezipřistání v Bukurešti se obešlo bez problémů, v Baku ale výprava strávila tři hodiny. Kazachstánské úřady totiž otálely s povolením přeletu nad jejich územím.

„Zaplaťpánbůh, že jsme tady,“ citoval server iSport.cz prezidenta středočeského klubu Josefa Dufka po příletu. Na hotel v Šymkentu tým dorazil až kolem čtrnácté hodiny tamního času, tedy v deset dopoledne SELČ.

Mladoboleslavští byli na případné komplikace připraveni, v živé paměti měli, jaké problémy s dopravou potkaly před týdnem Jablonec. Původní ranní let při jeho cestě do Arménie byl kvůli několikahodinovému zpoždění stroje zrušen. Náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes východní Evropu a Severočeši odcestovali až večer se zpožděním 12 hodin vládním speciálem.

„Hráče jsem upozorňoval, že se to může stát, aby nebrblali. Může se posunout let, to k tomu patří, není třeba z toho dělat nějakou vědu,“ řekl ČTK a deníku Sport před odletem mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Zápas v Šymkentu, kde je o čtyři hodiny více, se hraje ve čtvrtek od 16.00 SELČ. Mladá Boleslav v úvodním domácím duelu před týdnem remizovala 1:1.

✈️ Přes Rumunsko, Ázerbájdžán jsme přistáli v Kazachstánu Odvetné utkání druhého předkola Evropské ligy FC Ordabasy Shymkent - FK Mladá Boleslav, které se hraje ve čtvrtek 1. srpna 2019 od 16 hodin.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#fkmb #fkmladaboleslav #mladaboleslav #fotbal pic.twitter.com/m797kFxFUX — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) July 31, 2019