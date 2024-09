Myslel jsem, že hráči Slavie budou po zápase s Lille na kapačkách, řekl trenér Pardubic Saňák

Fotbalisté Slavie po vítězství nad Lille protáhli domácí stoprocentní bilanci. V sedmém ligovém kole porazili Pardubice 2:0. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský udělal jen dvě změny v základní sestavě oproti středeční fyzicky náročné kvalifikaci Ligy mistrů. A překvapil tím i kouče Východočechů Jiřího Saňáka. Video Praha 7:58 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pardubic Jiří Saňák | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Myslel jsem, že hráči Slavie budou po středečním zápase aspoň do pondělka na kapačkách,“ řekl v nadsázce pardubický trenér Jiří Saňák, který osobně navštívil středeční zápas závěrečného předkola Ligy mistrů mezi Slavií a Lille.

„To, co jsem tady viděl, byla kvalita. Z toho se opotíte,“ zhodnotil středeční zápas závěrečného předkola Ligy mistrů Saňák. Podobný pocit mohl kouč Východočechů zažívat už zhruba hodinu před začátkem utkání v Edenu, když zjistil, že Trpišovský udělal jen dvě změny v úvodní jedenáctce oproti duelu s Lille, ve kterém Pražané do poslední chvíle bojovali o prodloužení.

Výhoda domácích zápasů

„Kdybychom hráli ve čtvrtek a ne ve středu, bylo by rotací víc. Oba zápasy jsme hráli doma bez cestování. A pomohlo i rozpoložení hráčů, kteří přes výsledkové zklamání, které jsme ve středu zažili, podali dobrý výkon,“ připomněl Trpišovský, že Slavia i přes vítězství 2:1 nad Lille do Ligy mistrů nepostoupila.

Únava z náročného evropského utkání byla velká, jak popsal slávistický trenér na příkladu Davida Douděry a Lukáše Provoda. „Ve čtvrtek byl regenerační trénink a v pátek první nácvik na Pardubice. A když jsem viděl Doudise a Proviho, když jsme něco nacvičovali, nemohli se ještě pořádně rozběhnout. Čekali jsme na nedělní dopoledne, jak budou vypadat,“ popsal Trpišovský.

Nakonec oba zasáhli do utkání s Pardubicemi. Stejně jako třeba El Hadji Malick Diouf, který skóroval v nastavení prvního poločasu, a Tomáš Chorý, který svým prvním ligovým gólem za Slavii uzavřel vítězství Pražanů 2:0.

„Zvládli jsme odolávat o 40 minut déle než Lille. To samozřejmě zlehčuju. Kluci odehráli slušný part. Slavia je extrémně silná, i po takovém zápase, co hrála ve středu,“ uznal po páté ligové porážce v sezoně pardubický kouč Saňák. Po reprezentační přestávce přivítají Východočeši Olomouc, Slavii čeká výjezd do Ostravy.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 2. 9. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Sparta 7 6 1 0 16:6 10 19 2. Slavia 6 5 1 0 11:1 10 16 3. Plzeň 6 4 2 0 13:2 11 14 4. Jablonec 7 3 2 2 7:4 3 11 5. Olomouc 6 3 2 1 10:8 2 11 6. Ostrava 7 3 2 2 7:5 2 11 7. Slovácko 7 2 4 1 4:5 -1 10 8. Mladá Boleslav 6 3 0 3 12:8 4 9 9. Hr. Králové 7 3 0 4 5:7 -2 9 10. Liberec 7 2 2 3 9:8 1 8 11. Bohemians 1905 7 2 2 3 6:7 -1 8 12. Karviná 7 2 2 3 6:11 -5 8 13. Dukla Praha 7 2 1 4 5:8 -3 7 14. Pardubice 7 2 0 5 6:11 -5 6 15. Teplice 7 1 0 6 7:15 -8 3 16. Č. Budějovice 7 0 1 6 1:19 -18 1