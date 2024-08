Zaseklá dynama, zesláblí spartakové. Východní Evropě se v pohárech nedaří, útěchou jsou zápasy velkoklubů

Zatímco před pádem komunismu se ve fotbalových pohárech dařilo týmům z východní Evropy, od 90. let se dočkalo evropských úspěchů jen několik ruských a ukrajinských klubů. České týmy vyšly z transformace jako jedny z nejsilnějších ze zemí bývalého Východního bloku. BRNO 6:00 30. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Čivadze z Dinama Tbilisi (Sovětský svaz, dnes Gruzie) zvedl v roce 1981 nad hlavu Pohár vítězů pohárů. Šlo o jedno ze dvou finále v historii, ve kterém proti sobě stanuly výhradně východoevropské celky: poražený tehdy odcházel klub Carl Zeiss Jena (NDR). | Zdroj: archive.gov.ge

Ve třetím předkole letošní Ligy mistrů se kdo s koho utkaly dva z historicky nejúspěšnějších klubů bývalého Východního bloku. Sparta se v měření evropských mistrů čtyřikrát dostala mezi osm nejlepších, naposledy v sezoně 1991-92, kdy se umístila na sdílené 3.-4. příčce. Steaua Bukurešť, za jejíhož následovníka se ve FCSB považují, soutěž dokonce v roce 1986 vyhrála.

Někdejší obávaní protivníci velkoklubů teď spolu hráli vůbec jen o možnost dál bojovat o základní část Ligy mistrů. Start jejího letošního 70. ročníku tak ilustruje, že se takto dlouhá historie celoevropských klubových pohárů dá rozdělit do dvou velmi odlišných polovin.

Zlomem je sezona hraná od podzimu 1989 do jara 1990. V té době ve východní Evropě postupně kolabovaly vlády komunistických stran a státy se vydávaly vstříc svobodným volbám, tržní ekonomice a v několika případech i rozpadu. Do té doby se východoevropské kluby pravidelně dostávaly do závěrečných částí evropských klubových soutěží. Poté se z nich během několika let téměř vytratily.

„Fotbal byl coby nejpopulárnější sport výkladní skříní režimů,“ vrací se k době před revolucemi Vojtěch Raiman, který o historii kopané a jejím vztahu s politikou píše do magazínu Football Club.

Východoevropské vlády podle něj klubovou kopanou v první řadě kontrolovaly. „Ruku v ruce s touto kontrolou šla podpora. Nejen v Sovětském svazu, ale v podobné míře i v ostatních zemích východního bloku neexistovaly kluby samy o sobě. Vždy byly přidružené k nějaké státní organizaci, průmyslovému odvětví nebo státem kontrolované továrně. Týmy tak získávaly zázemí, vlivné patrony a také peníze. Neexistoval profesionalismus, jak jej známe dnes, hráči byli zaměstnanci konkrétního podniku či státní složky,“ popisuje.

S konci režimů skončila na začátku 90. let i tato podpora. „Kluby ještě jeden, dva nebo tři roky žily z dědictví takto organizovaného sportu,“ říká Raiman. „Státy ale začaly mít úplně jiné problémy a fotbal šel na druhou kolej.“

Zmohlo se Rusko a Ukrajina

Na propad počátku 90. let měly vliv i další okolnosti. V roce 1990 se do evropských pohárů po pěti letech vrátily silné anglické kluby, vyřazené po masakru 39 lidí ozbrojenými fanoušky Liverpoolu na Heyselově stadionu v Bruselu.

A v roce 1995 rozhodl Evropský soudní dvůr o tom, že tehdejší limity na počet zahraničních hráčů stály v rozporu s principem volného pohybu pracovníků. Západní velkokluby tak mohly začít skupovat více kvalitních fotbalistů. Byť tehdy ještě země bývalého Východního bloku nebyly v Evropské unii, rozhodnutí nepřímo usnadnilo odchody i východoevropských hráčů z mateřských klubů.

Východoevropští vítězové a finalisté pohárů pohár sezona vítěz finalista PVP 1963-64 Sporting CP MTK Budapešť Pohár mistrů 1965-66 Real Madrid Partizan Bělehrad PVP 1968-69 Slovan Bratislava Barcelona PVP 1969-70 Manchester City Górnik Zabrze PVP 1971-72 Rangers Dynamo Moskva PVP 1973-74 1. FC Magdeburg Milán PVP 1974-75 Dynamo Kyjev Ferencváros Pohár UEFA 1978-79 Borussia Mönchengladbach Crvena zvezda Bělehrad PVP 1980-81 Dinamo Tbilisi Carl Zeiss Jena Pohár UEFA 1984-85 Real Madrid Videoton PVP 1985-86 Dynamo Kyjev Atlético Madrid Pohár mistrů 1985-86 Steaua Bukurešť Barcelona PVP 1986-87 Ajax 1. FC Lokomotive Leipzig Pohár mistrů 1988-89 AC Milán Steaua Bukurešť Pohár mistrů 1990-91 Crvena zvezda Bělehrad Marseille Pohár UEFA 2004-05 CSKA Moskva Sporting CP Pohár UEFA 2007-08 Zenit Sankt-Petěrburg Rangers Pohár UEFA 2008-09 Šachtar Doněck Werder Bremen Evropská liga 2014-15 Sevilla Dnipro Dnipropetrovsk

Nejvýraznějšími výjimkami z východoevropského propadu byly ukrajinské a ruské týmy. V nultých letech získaly Pohár UEFA, druhou nejcennější evropskou klubovou trofej, postupně CSKA Moskva, Šachtar Doněck a Zenit Sankt-Petěrburg. Mimo to například Dynamo Kyjev v roce 1997 zostudilo v Lize mistrů Barcelonu výhrami 3:0 a 4:0 a o sezonu později vyřadilo ve čtvrtfinále téže soutěže Real Madrid.

K renesanci ukrajinských klubů vedla specifická cesta. „Všechno je to o penězích,“ říká Raiman. „Na Ukrajině sice přestal být fotbal napojen přímo na stát, jeho roli ale převzali oligarchové. Byť i ti měli samozřejmě svoje politické a byznysové cíle. Došlo to až tak daleko, že se politika začínala přímo promítat do umístění klubů v ligové tabulce. Když vládl proruský Viktor Janukovyč a Strana regionů, měl navrch Šachtar Doněck, který se stal několikrát mistrem. Události kolem Majdanu a následná změna režimu pak vedly k tomu, že se do popředí vrátilo Dynamo Kyjev.“

Jak jsme počítali Ve srovnání pracujeme s evropskými poháry, které organizovala UEFA: Evropským pohárem / Ligou mistrů, Pohárem UEFA / Evropskou ligou, Pohárem vítězů pohárů a Konfederační ligou. Vyřadili jsme pohár Intertoto, který měl spíše charakter letní přípravy, a Pohár veletržních měst, do kterého vedle klubů zasahovaly i celoměstské výběry.

Dbali jsme na to, aby se do statistik jako ex-východoněmecké promítly i ty kluby v bývalé NDR, které tehdy neexistovaly, například RB Lipsko. Do zemí bývalého Východního bloku počítáme i rebelující Jugoslávii a Albánii.

Data i kód analýzy lze prozkoumat na Githubu.

Fotbal se stal nástrojem pro zviditelnění konkrétních lidí či jejich firem a úspěch na evropské scéně byl příjemným bonusem. „Elity v zemích východní Evropy dokázaly vycítit potenciál fotbalu. Oligarchové byli schopní zařídit klubům podporu, ale také využít výhod, které jim nabízely. Třeba bratři Surkisové převzali Dynamo Kyjev ani ne tak z lásky k fotbalu, jako proto, aby jím zakryli svoje další – často ne úplně legální – podnikatelské aktivity,“ vysvětluje Raiman.

Propojení sportu a státu se podle něj naopak postupně vrátilo do Ruska. A to se všemi riziky, která z něj plynou. „S koncem ekonomické krize na přelomu století začali do fotbalu investovat nejbohatší Rusové a velké ruské firmy, jako třeba Jevgenij Giner a Roman Abramovič v případě CSKA Moskva nebo Gazprom v případě Zenitu Sankt-Petěrburg. Po nástupu Vladimira Putina k moci ale začalo docházet k likvidaci moci oligarchů a zestátňování firem, a tím opětovně vzrostla i kontrola samotného státu nad fotbalem. Dařit se mohlo těm klubům, jejichž majitelé nebo největší sponzoři byli s Putinem zadobře.“

Raiman v souvislosti s ukrajinskými a ruskými kluby zmiňuje fenomén berlusconizace fotbalu. „Silvio Berlusconi v 80. letech koupil AC Milán a udělal z něj součást svého politicky-zábavního impéria. Popularita klubu tehdy pomohla Berlusconimu až do premiérského křesla a něco podobného se opakovalo i ve státech východní Evropy, ať už pod taktovkou jednotlivců, nebo státní moci.“

Evropský fotbal si ale posledního dva a půl roku nenachází cestu ani na Ukrajinu, ani do Ruska. Ukrajinské týmy kvůli ruské invazi hrají svoje utkání v polském, rumunském nebo slovenském exilu, ruské byly z pohárů zcela vyřazeny. I proto, že tamní fotbal nelze dost dobře z výše zmíněných důvodů od politiky oddělit.

Česko se drží, Maďarsko padlo

Relativně dobře si po pádu železné opony vedou v evropských pohárech české týmy. Slavia se v sezoně 1995-96 podívala do semifinále Poháru UEFA a čtyřikrát si pak v různých pohárech zahrála osmifinále. Tuto úroveň znají i v libereckém Slovanu (Pohár UEFA 2001-02), Spartě (Evropská liga 2015-16) a plzeňské Viktorii (Konferenční liga 2023-24).

Vedle tří východoevropských zemí, jejichž klubový fotbal zaznamenal úspěchy i po ekonomických a společenských změnách 90. let, můžeme také ukázat na tři, kde mohou na někdejší slávu svých mužstev už jenom vzpomínat. Maďarské kluby sehrály v evropských pohárech před rokem 1989 celkem 58 utkání od čtvrtfinále výš, slovenské 11 a gruzínské 9. Od roku 1990 dál ve všech případech čistá nula.

Který z vás je Spartakus? Poetickým dokladem centrálního řízení zemí bývalého Východního bloku je míra, v jaké se v názvech klubů různých měst i zemí opakují stejná slova nebo alespoň podobné motivy. Do evropských pohárů zasáhla Dinama či Dynama z 13 východoevropských měst z 10 dnešních států. Na druhém místě co do četnosti je vůdce povstání římských otroků Spartak (Spartu Praha nepočítáme, neboť je pojmenovaná po antické vojenské mocnosti) a na třetím mezinárodní značka armádních klubů CSKA. Opakují se i náměty kovozpracovatelské (Metalurg, Rudar, Metalist), hornické (Šachtar, Górnik, Baník) a železničářské (Lokomotiva, Željezničar) nebo komunistická symbolika (Crvena zvezda Bělehrad, Červená Hviezda Bratislava, Rudá hvězda Brno).

Aspoň si zajít na Barcu

I když se východoevropským klubům v evropských pohárech až na výjimky nedaří, místní příznivci a příznivkyně kopané ale jeden důvod k radosti mají: mohou na vlastní oči vidět stále více „evropského“ fotbalu.

Díky postupnému přechodu pohárů z čistě vyřazovacích pavouků na hru každý s každým ve skupinách, navyšování počtu účastníků a také díky založení Konferenční ligy před třemi lety teď východní kluby hrají kolem 300 domácích pohárových utkání za sezonu. To je zhruba pětkrát víc, než bývalo běžné ve fotbalově mnohem úspěšnějších 80. letech.

Nejde přitom jen o nevděčná kvalifikační předkola s neznámými celky. Barcelona, Real, Bayern a dalších pět nejúspěšnějších klubů Ligy mistrů si v posledních patnácti letech létají zahrát za bývalou železnou oponu v průměru šestkrát za sezonu – víckrát než v kterékoliv sezoně padesátých a šedesátých let.

Změnila se však jejich úspěšnost: do sezony 1989/90 měly východoevropské celky v těchto utkáních mírně navrch, od ní připadají na jednu jejich domácí výhru nad velkoklubem víc než tři prohry.

Finálové zápasy konané ve východní Evropě pohár sezona město země PMEZ 1972-73 Bělehrad Jugoslávie Liga mistrů 2007-08 Moskva Rusko Pohár UEFA 2011-12 Bukurešť Rumunsko Pohár UEFA 2014-15 Varšava Polsko Liga mistrů 2017-18 Kyjev Ukrajina Pohár UEFA 2018-19 Baku Ázerbájdžán Pohár UEFA 2020-21 Gdaňsk Polsko Konferenční liga 2021-22 Tirana Albánie Pohár UEFA 2022-23 Budapešť Maďarsko Konferenční liga 2022-23 Praha Česko (Mimo domácí zápasy v sezonách, kdy se finále ještě hrála systémem doma-venku.)

Od desátých let pak UEFA do zemí bývalého Východního bloku obvykle posílá finále jednoho ze tří pohárů. Po Rumunsku, Ázerbájdžánu nebo Albánii se loni dočkalo i Česko – o vítězi Konferenční ligy se rozhodlo v Praze na Letné. Napřesrok spatří utkání o pohár už třetí polské město, Konferenční liga vyvrcholí 28. května ve Vratislavi. V sezoně 2025/26 bude možné sledovat finále Ligy mistrů v Budapešti a finále Konferenční ligy v Lipsku.