Trénink s týmem mi chybí, přiznává Vaclík. Fotbalový gólman od léta stále čeká na nové angažmá

Od léta čeká na novou práci fotbalový gólman Tomáš Vaclík. Bývalý reprezentant už několik týdnů trénuje individuálně, donedávna společně s Tomášem Holým, který se po sedmi letech vrátil z Anglie. Zatímco Holý se do konce podzimu upsal třetiligovému Mostu, pětatřicetiletý Vaclík je stále bez klubového angažmá. Praha 13:44 9. října 2024

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík přišel o svého tréninkového parťáka a stále čeká na nové angažmá.

„Tom je třeba sám, ale já už mám rodinu a dvě děti, tak už taky spoustu věcí řeším jinak. Teď jsme viděli, že Jirka Pavlenka se upsal teprve před týdnem. Tomáš Koubek je taky bez angažmá. Je to složité, ale trh s gólmany je specifický. Někdo se musí posunout, někdo se zraní a pro někoho se to otevře. Může to být ze dne na den. Wojciech Szczęsny asi taky neočekával, že ho z důchodu vytáhne Barcelona,“ říká Vaclík.

Ve spojitosti se slavným španělským klubem se mluvilo právě také o Tomáši Vaclíkovi. Tomu to lichotilo.

„Jako to bylo samozřejmě fajn. Mohu říct, že jsem byl ve své kariéře spojovaný s Realem i Barcou, takže to je fajn. Musela by se tam ale sejít spousta věcí, takže jsem z toho nebyl vyděšený. Když je ale člověk spojovaný s takovým klubem, tak je to příjemný,“ usmívá se pětatřicetiletý rodák z Ostravy.

Bohaté zkušenosti

Vaclík, který má 54 startů za národní mužstvo, má za sebou angažmá ve Švýcarsku, v Řecku, v Anglii, ve Spojených státech a naposledy ve Španělsku. Od léta je bez práce.

„Je to dlouhé, po půl roce v Albacete jsem to nečekal. Myslím, že jsem tam chytal dobře a ukázal, že po té štaci v Americe to pořád umím. Bohužel se to tak vyvinulo, ale byl bych někde rád. Uvidíme, jestli teď, nebo ještě případně v lednu,“ chce si Tomáš Vaclík co nejdřív najít klubové angažmá. Individuální příprava tu týmovou nahradit nejde.

„Trénink s týmem nám pak chybí. S trenérem gólmanů se toho dá udělat spousta, ale ty zápasové věci je třeba dělat s týmem. Je to složitější, ale chce to jen trochu osvěžit,“ řekl fotbalový brankář Tomáš Vaclík.