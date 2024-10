Španěl Iniesta končí ve 40 letech kariéru. Bývalé opoře Barcelony vzdali hold i rivalové z Realu Madrid

Záložník Andrés Iniesta ukončil ve 40 letech fotbalovou kariéru. Španělsku pomohl vítězným gólem ve finále mistrovství světa 2010 k prvnímu titulu mistrů světa a v letech 2008 a 2012 vyhrál mistrovství Evropy. Dlouholetá opora Barcelony svůj odchod avizovala na sociálních sítích a oficiálně se rozloučila v úterý na tiskové konferenci v katalánské metropoli. Barcelona 17:03 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrés Iniesta v dresu Barcelony | Zdroj: Reuters

„Nečekal jsem, že tento den přijde. Nikdy jsem si to nedokázal představit. Ale všechny tyhle slzy jsou slzy dojetí a hrdosti, ne smutku. Jsou to slzky kluka, který snil o tom, že bude fotbalista, a který díky tvrdé práci, dřině a odříkání uspěl,“ řekl Iniesta, jenž v dresu Barcelony strávil 16 let.

S katalánským velkoklubem, v jehož dresu v áčku debutoval v roce 2002, získal čtyři trofeje v Lize mistrů a devětkrát slavil španělský titul. Celkem za Barcelonu odehrál 674 zápasů.

V roce 2018 odešel do Japonska, kde hrál za Vissel Kóbe, vloni zamířil na závěr kariéry do Saúdské Arábie.

Hold mu k rozlučce prostřednictvím videovzkazu vzdali mimo jiné bývalí trenéři Pep Guardiola, Vicente del Bosque či Louis van Gaal. Na sociálních sítích se přidali i bývalí spoluhráči.

„Jeden z nejkouzelnějších spoluhráčů a jeden z těch, se kterými jsem nejraději hrál,“ napsal Lionel Messi, jenž s Iniestou strávil v Barceloně nejúspěšnější léta. "Míči budeš chybět a nám všem taky. Přeji ti jen to nejlepší, jsi fenomén," dodal.

Rozloučili se mimo jiné i někdejší velcí rivalové z Realu Madrid, kteří Iniestu označili za „jednu z velkých legend španělského fotbalu“.