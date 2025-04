Předložila kritický audit a Válek ji obratem vyhodil. Za bývalou státní manažerku se teď postavil soud

Bývalá ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv má za sebou první úspěšný v krok v boji proti způsobu, jakým přišla o místo. Jak redakce iROZHLAS.cz ověřila, Městský soud v Praze vyhověl její žalobě. Instance zrušila rozhodnutí nejvyššího státního tajemníka, který dal razítko na ukončení jejího služebního poměru. Z funkce tehdejší ředitelku odvolal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Praha 5:00 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přesně 90 dní řídila Kateřina Podrazilová Státní úřad pro kontrolu léčiv. Pozici ředitelky obsadila 21. září 2023, ale už 20. prosince jí ministr Válek zbavil funkce. Učinil tak jen pár dní poté, co Podrazilová seznámila kolegy z vedení ústavu s výsledky auditu. Kontrola odhalila několik nehospodárností. Podrazilová byla ve zkušební době.

Její služební poměr skončil právě odvoláním, v tomto smyslu vydal oznámení státní tajemník Válkova resortu Stanislav Měšťan. Podrazilová hledala zastání u nejvýše představeného celé státní správy, superúředníka Jindřicha Fryče. Ten ale odvolání bývalé ředitelky loni 20. června zamítnul.

Podrazilová proto na nejvyššího státního tajemníka Fryče podala žalobu. Protože on pravomocně rozhodl o skončení její služby, nikoho jiného žalovat nemohla. Se svým podáním uspěla. Městský soud v Praze tento měsíc argumentům bývalé ředitelky přisvědčil.

Superúředníka váže rozsudek

„Soud žalobě vyhověl, rozhodnutí Nejvyššího státního tajemníka o zamítnutí odvolání žalobkyně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení, v němž bude Nejvyšší státní tajemník povinen znovu rozhodnout, přičemž je vázán právním názorem městského soudu vyjádřeným v rozsudku,“ sdělila iROZHLAS.cz mluvčí instance Štěpánka Tykalová.

Bývalá ředitelka SÚKL Kateřina Podrazilová | Zdroj: ČTK / Kamaryt Michal

V tuto chvíli není jasné, proč rozhodnutí superúředníka Fryče neobstálo a jaké nezákonnosti se při vyhodnocení argumentů Podrazilové dopustil. Protože rozsudek padl 16. dubna, na jeho odůvodnění se teprve pracuje. Každopádně verdikt znamená, že zrušení služebního poměru Podrazilové není pravomocné.

„Především považuji ukončení mého služebního poměru za nestandardní. To byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodla bránit žalobou,“ reagovala na rozsudek Podrazilová. Čerstvý verdikt vidí jako další kolo sporu. „Nevnímám to jako konec toho příběhu,“ dodala žena, která si novou práci našla v privátním sektoru letos na jaře.

Superúředník Fryč zatím nemusí v její věci konat, naopak může proti rozsudku podat stížnost. A k tomu podle všeho dojde. „Neboť s ohledem na dosavadní judikaturu je zrušení služebního poměru ve zkušební době bez udání důvodu v souladu se zákonem,“ řekla pro iROZHLAS.cz Hana Malá, mluvčí resortu vnitra, kde je nejvyšší státní tajemník zařazený.

Audit musela odevzdat

Podrazilová si objednala audit u soukromé firmy po nástupu do funkce, aby se seznámila s kondicí ústavu. Podle ní je takový krok od nového člověka na ředitelském postu logický. Jak později upozornily Seznam Zprávy, podle výsledků auditu ústav až příliš často zadával zakázky na základě jediné nabídky či si některé prostory pronajímal za předraženou cenu.

Když s těmito výstupy seznámila kolegy z vedení ústavu, za pár dní jí ministr Válek zbavil funkce. Audit současně musela odevzdat ministerstvu, které ho nechtělo zveřejnit. „Já si to vysvětluji pořád stejně. Důvod mého odvolání byl můj pokus o kontrolní činnost a shromáždění podkladů,“ tvrdí Podrazilová.

Mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob tehdy jako důvody jejího odstavení uvedl, že Podrazilová rozjela nekoncepční systém personálních změn. Její kroky by prý vyústily v odchod desítek zaměstnanců, což „by vedlo k personální destabilizaci ústavu“. Současně prý nekomunikovala s ministrem ani s jeho náměstky.

Podrazilová dnes stejně jako tehdy tvrdí, že konkrétní výtky během své práce od nikoho neslyšela. A že jí je nikdo nesdělil ani po téměř roce a půl. „Pan ministr jen řekl, že jsem podle jeho názoru něco neudělala. Ale bohužel nevím, co to mělo být. Se mnou o tom nemluvil, mám to jen jako předanou informaci,“ vysvětluje.

‚Návrat nebude možný‘

Pokud se superúředník Fryč rozhodne podat proti čerstvému rozsudku stížnost, na výsledek sporu o odvolání Podrazilové si budou muset všichni zúčastnění počkat déle. Protože jak podotkla mluvčí pražské městské instance Tykalová, „bude třeba vyčkat až na konečný rozsudek Nejvyššího správního soudu“.

Podrazilová popisuje, že její primární motivace k vedení pře je principiální. Chce dostat potvrzení, že její odvolání proběhlo v rozporu se zákonem. Na návrat do čela ústavu, jejž od 1. května 2024 řídí Tomáš Boráň, který do té doby vedl sekci registrací ústavu, příliš nepomýšlí.

„Upřímně myslím, že návrat nebude možný prostě proto, že tam byl dosazen nový ředitel a dvojvládí není možné. Ale pokud by se ta možnost naskytla, musela bych jí velmi pečlivě zvážit,“ říká. Pokud se dočká pravomocného verdiktu, že přišla o místo nezákonně, bude se pravděpodobně ucházet o ušlý zisk.