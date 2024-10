‚Nominace je fajn, ale člověk chce hrát.‘ Gólmana Kinského těší, že ho trenér Hašek poprvé povolal

Sotva zvládnul Antonín Kinský derby pražských S, stojí před ním nová výzva. Fotbalový gólman Slavie se poprvé v kariéře zapojil do přípravy národního týmu a dost možná to bude právě on, kdo nastoupí mezi třemi tyčemi v říjnových zápasech Ligy národů.

Kinský byl před reprezentační nominací v kuriózní situaci. Původně byl v nominaci jednadvacítky, ale pak se objevil v seniorském výběru.

„Vždycky budu preferovat hrát. Je jasné, že Áčko nároďáku je víc, než jednadvacítka, ale je fajn, že tohle je na trenérech. Nikdo se mnou neřešil, jestli chci být tam a nebo tam, takže je možná lepší, že to trenéři rozhodli za mě. Člověk ale bude vždy preferovat být na hřišti,“ říká Kinský.

Jedenadvacetiletý gólman je jedním ze dvou nováčků na říjnovém srazu, během kterého čekají národní tým zápasy Ligy národů s Albánií a Ukrajinou. Tím druhým je další brankář Martin Jedlička z Plzně.

„Jedna věc je nominace a jedna věc je start za nároďák. Byl jsem rád, že se mi povedlo být v zápase v Evropské lize, protože je to krásné a nádherná atmosféra. Věc, pro kterou člověk pracuje. Nominace je fajn, ale pořád je to jen v uvozovkách jméno na papíře. Člověk to dělá pro to, aby ty zápasy hrál,“ říká Antonín Kinský, který se s národním týmem připravuje na utkání Ligy národů.

Češi v pátek vyzvou na Letné Albánii, o tři dny později pojedou do Bratislavy, kde odehrají utkání proti Ukrajině.

