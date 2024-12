Gólman Vladař vychytal čisté konto proti Columbusu. Nečas dvěma body prohře Caroliny nezabránil

Vladař v duelu proti Columbusu zlikvidoval všech 16 střel a v NHL neinkasoval počtvrté v kariéře. Jako jedenáctý gólman v sezoně pak zaznamenal alespoň dva zápasy bez obdrženého gólu.

Nečas odehrál třináctý vícebodový zápas v sezoně a s 39 body se na čele produktivity vyrovnal Kirillu Kaprizovovi z Minnesoty a Nathanu MacKinnonovi z Colorada.

V duelu se Seattlem český forvard nejprve asistoval u branky na 1:1 a ve třetí třetině vstřelil gól na 2:2. Hokejisté Kraken ale dokázali odpovědět a dvěma góly v závěrečné desetiminutovce rozhodli o výhře 4:2.

First star of the month doing first star things 😮‍💨 pic.twitter.com/vnXQsOek5J