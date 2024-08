Dvacet let bez Hlinky. Jeho výjimečnost připomíná unikátní výstava v Síni slávy Českého hokeje

V pátek 16. srpna 2024 je to přesně 20 let od úmrtí Ivana Hlinky. V Síni slávy Českého hokeje na počest legendárního hráče i trenéra vznikla unikátní výstava. Kromě Hlinkova reprezentačního dresu nebo kravaty ze zlatých olympijských her v Naganu na ní návštěvníci uvidí i jeho trenérský deník. Praha 18:34 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Síni slávy Českého hokeje vzpomínala na tragicky zesnulého manžela i Liběna Hlinková | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Je to Ivanův deník, ve kterém ale některé zápisky dělal i Slavomír Lener. To je zajímavost, kterou jsem se dozvěděl právě až tady. Liběna Hlinková si deníku tolik váží, že ho nechtěla dát z ruky. Domluvili jsme se, že se z toho deníku udělají alespoň fotky,“ říká manažer Síně slávy Českého hokeje Bedřich Ščerban.

Expozice věnovaná Ivanu Hlinkovi bude v Nekázance k vidění do konce srpna. Za takovou vzpomínku na zesnulého manžela je ráda Liběna Hlinková. „I díky této akci pořád vzpomínám. Jsem vděčná, že lidé ani média nezapomněli na Ivana. Neustále se na něj vzpomíná. Nejen tady, ale i na nedávném mistrovství světa v Praze a velkolepém turnaji v Edmontonu Hlinka Gretzky, takže Ivan je tady pořád a jsem za to moc ráda. Dokazuje to, že byl opravdu výjimečný člověk,“ říká Hlinková.

‚Hokejový táta‘

To může jen potvrdit jeden z Hlinkových litvínovských „hokejových“ synů Jiří Šlégr. „Pro mě to byl hokejový táta, který mě naučil hodně věcí. Nejen hokejových, ale i lidských. Čas rychle běží, ale když je mi smutno, tak si na něj vzpomenu, především na jeho hlášky a rady. Prožil jsem s ním celý život, protože od dětství jsem chodil od první třídy na základní škole s jeho synem. Trávili jsme společně i čas mimo hokej, takže hluboká vzpomínka,“ vypráví bývalý vynikající obránce Jiří Šlégr.

Ten podrobněji na Ivana Hlinku zavzpomíná v úterním pořadu Čistá hra Martina Procházky, který začne na Radiožurnálu sport v 10 hodin. Dorazí i Hlinkův asistent z olympijských her v Naganu Slavomír Lener.