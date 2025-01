Jsme vděční, že vůbec někdo přišel, řekl po smuteční dohrávce v Pardubicích domácí útočník Smejkal

Hokejisté Pardubic a Litvínova dohráli zbytek zápasu 34. kola Tipsport extraligy, který rozehráli minulé úterý. Za stavu 1:1 bylo utkání ve 46. minutě přerušené a následně ukončené kvůli tragickému úmrtí fanouška v hledišti. Nakonec zbytek duelu lépe zvládli Východočeši a po brankách Smejkala a Radila vyhráli 3:1. Ale ve stínu už druhé smutné zprávy pro pardubický klub. Ve věku čtyřiceti let totiž zemřel moderátor domácích duelů Jiří Vondra. Pardubice 11:23 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Smejkal z Pardubic střílí branku v zápase s Litvínovem | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

Při nástupu domácího mužstva žádné ohně, sestava ohlášená klasicky bez odpovědí fanoušků. Zápas se přesto musel dohrát. Oba týmy nastupovaly do nezvyklé situace, dohrávalo se necelých patnáct minut. Litvínov původně utkání dohrávat nechtěl, Pardubice ho chtěly opakovat. Zvolil se nakonec kompromis v podobě dokončení rozehraného zápasu.

„Co se s tím dá dělat. Je to rozhodnutí a musíme to brát, jak to je. Každý má stejné podmínky,“ řekl k tomu kapitán Litvínova Matúš Sukeľ.

Chemikům ale dohrávka zápasu nevyšla. Východočeši měli převahu a ukázali to i na výsledku.

„Když to převedu, tak Pardubice nebyly lepší od první minuty, byly lepší od 46. minuty. Určitě jsme nebyli nastavení tak, že to jedeme jenom odehrát, to v žádném případě,“ řekl po zápase hlavní trenér litvínovských hokejistů Karel Mlejnek.

Netradiční bylo odehrát čtrnáct minut i pro střelce třetí pardubické branky Lukáše Radila. „Ještě nikdy jsem to nehrál. Nevím, jestli to bylo dobré, jak ten zážitek hodnotit. Točili jsme tři lajny, abychom byli v tempu, to se mi zdálo super. A vyšlo to, dali jsme dva góly, takže paráda,“ těšilo domácího útočníka.

Pro fanoušky platilo, že ti, kteří měli lístek na úterý, mohli zápas sledovat i ve čtvrtek. Bylo jasné, že z původních 9487 diváků jich přijde méně, nakonec to byla asi třetina. I za tu byl ale gólový střelec Jiří Smejkal rád.

„My jsme vděční, že sem vůbec někdo přišel. Někdo se sem tahá z dálky, takže jezdit kvůli čtrnácti minutám by asi nebylo úplně normální. Ale jsem rád, že tu někdo byl. Kotel byl docela slyšet, za to jsme rádi,“ řekl po dohrávaném utkání 34. kola Tipsport extraligy s Litvínovem pardubický útočník.