Rekordní hattrick Mandáta nestačil. ‚Možná po play-off to docením. Teď je to ale hořké,‘ přiznává útočník

Hokejisté brněnské Komety porazili Pardubice v divokém zápase 7:4 a vyrovnali finále play-off Tipsport extraligy na 2:2 na zápasy. Více než polovinu branek přitom zařídili jen dva muži. Nejrychlejší hattrick ve finále extraligy zaznamenal pardubický Jan Mandát, dokonce 4 branky dal Fin v dresu Brna Arttu Ilomäki. Video Brno 11:06 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický útočník Jan Mandát překonal brněnského brankáře Michala Postavu ve čtvrtém finále extraligy třikrát | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Trenér mi jednou říkal, že jestli chci pizzu, ať si zajdu do pizzerie. Ale jestli chci dávat góly, tak ať si stoupnu před branku. Poslechl jsem a povedlo se. Máme z toho ale jen jednu výhru, teď se musíme prát o další,“ nabídl zajímavé přirovnání Arttu Ilomäki., autor čtyř gólů ve finále extraligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si dva borce, kteří vstřelili ve čtvrtém finále hokejové extraligy hattrick

To se před ním povedlo u nás jen čtyřem hráčům. Jak připomněl hokejový historik Tomáš Kučera, byli to Stanislav Konopásek v dresu LTC Praha v roce 1948, na začátku 90. let Slovák Žigmund Pálffy, v éře Vsetína Jiří Dopita a teď jeden skromný Fin Artu Ilomäki.

„Mám to tady rád úplně všechno. Už na rozbruslení, když tu lidé křičí, zpívají. K tomu ta hudba. Báječná atmosféra, miluju to tady,“ přiznal finský forvard.

Ilomäki versus Mandát

Do Brna přitom přišel Ilomäki až na konci ledna ze západu Čech, jak připomíná jeho spoluhráč Kristián Pospíšil. „Je to chlap, kterého si nesmírně vážím. Přišel sem z Karlových Varů, kde ho asi nechtěli. Když ale přišel sem, tak jsem věděl, že nám pomůže v kritických situacích. Tým posunul dopředu a nyní to ukázal,“ uznává Pospíšil.

1:36 Když Mandát hattrick, tak Ilomäki čtyři góly. Divoké čtvrté finále ovládli hokejisté Komety Brno Číst článek

Ještě než nasázel Ilomäki hattrick a přidal čtvrtý gól, měl zápas dlouho jiného hrdinu. Jan Mandát totiž dokázal zkompletovat hattrick za 8 minut a 15 sekund a to je rekord. Pro něj nová situace. „Hattricků moc nedávám. Je to hezké, ale po takovém zápase se mi to hodnotí hodně těžko. Možná po play-off na to budu pyšný, ale teď je to hodně hořké,“ přiznává Mandát, který se stal součástí dalšího netradičního milníku.

Dva hattricky ve finále totiž dali jen pánové Konopásek a Zábrodský v letech 1947 a 1948. Finále extraligy se teď přesune do Pardubic, kde se bude hrát v pátek. Na ledě Komety pak jeden z týmů může slavit titul v neděli.