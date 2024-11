Trpišovského nadchlo choreo k výročí, pak mu vyšlo střídání. ‚Strašně silný zážitek,‘ líčil trenér Slavie

Fotbalisté pražské Slavie oslavili 132. výročí založení klubu výhrou. Aktuální lídři tabulky zdolali v 15. kole Chance ligy Karvinou 5:1 a před listopadovou reprezentační přestávkou vedou pořadí o osm bodů před Plzní. Zápas proti Karviné bavil nejen na hřišti, ale i na tribunách - hlavně proto, že příznivci sešívaných vyrobili největší choreografii v historii české nejvyšší soutěže. Praha 8:33 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Chytil | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Fanoušci Slavie roztáhli před utkáním plachtu na všech čtyřech tribunách stadionu v Edenu. Pod choreografií se navíc převlékli do pláštěnek, ze kterých vytvořili datum 2.11. 1892, které odkazuje k datu založení klubu.

„To bylo unikátní. Myslím, že to byla asi nejlepší věc, kterou jsem tu zažil. Pro mě strašně silný zážitek a muselo za tím být strašně práce. Skvělý start do zápasu,“ řekl kouč Pražanů Jindřich Trpišovský, se kterým souhlasil i jeho protějšek, karvinský Martin Hyský.

Oba pánové se shodli i na tom, že sešívaní vyhráli zaslouženě.

„Věřím tomu, že se poučíme a že nás to nezlomí a že si to mužstvo zápas zapamatuje, protože to je přesně ta úroveň a kvalita, kam se všichni chtějí dostat,“ dodal Martin Hyský.

Jeho tým přitom ještě půlhodiny před koncem sahal po vyrovnání Filipa Vechety po bodu, pak ale Trpišovský vykouzlil skvělé střídání.

Chytilova show

Na hřiště poslal Mojmíra Chytila, a ten se mu za čtvrt hodiny odvděčil třemi brankami, tedy hattrickem.

„Kluci odjezdili celý zápas, než jsem tam šel. Pro obránce je to hrozně těžké a pak tam vznikají mezery a zrovna to vyšlo na mě. Jsem za to rád,“ radoval se Chytil, ke kterému se ještě svým druhým gólem v utkání připojil liberijský záložník Oscar Dorley.

Slavia porazila Karvinou 5:1 a důstojně oslavila výročí svého založení. V čele tabulky má před listopadovou reprezentační přestávkou osmibodový náskok na druhou Plzeň.

