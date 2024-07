Dvojnásobná olympijská šampionka v Paříži nebude. Britská jezdkyně odstoupila kvůli videu, kde bije koně

Dujardinová měla v Paříži patřit k nejsilnějším adeptkám na zisk dalšího olympijského zlata.

Po videu, které bylo pořízeno před čtyřmi lety a zachycuje devětatřicetiletou jezdkyni, jak při tréninku v anglickém Gloucestershire bičuje koně jako „slona v cirkuse“, jak upozorňuje The Telegraph, se účasti sama vzdala.

Charlotte Dujardin should be truly ashamed of herself!

This is not an error of judgment this is systematic abuse.

And the lawyers client said this was standard practice at Dujardins training sessions.



CJ deserves all she gets from now on how many 🐎 have suffered this ?

