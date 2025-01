Úzké ulice, nedostatek parkování nebo ‚overturismus‘. Cortina řeší rok před olympiádou řadu problémů

Rok a dva týdny zbývají do začátku zimních olympijských her, fanoušci i sportovci jsou již natěšení. Oficiálně se má sportovní událost roku konat v Miláně a Cortině d‘Ampezzo, ale realita je jiná – sportovat se bude v podstatě po velké části italských Alp. A řada obyvatel dotčených míst olympijské hry nechce – nikdo se jich ale na to neptal. Cortina d'Ampezzo 19:42 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské kruhy v italské Cortině | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Několik obyvatel Cortiny d‘Ampezzo o budoucích olympijských hrách příliš mluvit nechtělo, jeden ze starousedlíků ale nakonec svolil - Menardi Sisto, který bydlí v přímé blízkosti staveniště, které v těchto měsících již mělo být novou bobovou dráhou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport olympijském dějišti rok před začátkem zimních her

„Cortina d’Ampezzo hostila olympijské hry v roce 1956 a od té doby má hodně problémů. Začíná to turismem. Začalo sem jezdit opravdu hodně lidí a ti začali kupovat naše domy a budovat si tu své vily. Kvůli tomu od té doby klesá počet obyvatel,“ popisuje Sisto.

„Všichni začali milovat Cortinu, spousta reklam sem začalo lákat více lidí. Začali to tu milovat, jezdí sem pořád a úplně to zničilo místní obyvatelstvo. Z osmi tisíc obyvatel zbylo jen pět tisíc, včetně těch, co to jen pronajímají,“ pokračuje Sisto.

Jedna z reklam lákající na sjezdovky v Cortině | Foto: Emmi Korhonen | Zdroj: Reuters

Dopravní nedostupnost

Z toho pramení i dva velké problémy Cortiny. Špatná dopravní situace s obrovským nedostatkem parkovacích míst. A také nedostatek ubytování – a to přesto, že pětitisícové městečko v sezóně pojme až 70 tisíc návštěvníků.

„Dalším problémem je, že Cortina nemá funkční letiště. Nevede sem železnice. Nejbližší letiště je v Trevisu a Benátkách. V Aquaboně existuje velké parkoviště, které může pomoct. Ale pořád nezapomeňte, že tu jsou úzké ulice a olympiáda je rozesetá po Alpách,“ vypráví Menardi Sisto a dotkne se i zmíněné budované bobové dráhy. Stará dráha, která v Cortině již byla, nestačila.

„Byla zavřená v roce 2008, protože byla příliš drahá. Nejprve se vynaložily 3 miliony eur na její zbourání, pak 80 milionů eur na postavení nové. V březnu tu mají být otevírací závody a začali s tím pozdě. Od pořadatelů jsme slyšeli, že už to je skoro hotové, ale to není pravda. Za dva měsíce se tu nedá závodit,“ dodává Menardi Sisto, jeden z dlouholetých obyvatelů Cortiny, kteří olympiádu v alpském městečku nechtějí.