Tvrdé tresty za bitku mimo klec. McGregor i Nurmagomedov dostali pokutu i zákaz činnosti

Ir Conor McGregor i Rus Khabib Nurmagomedov dostali od organizace UFC zákazy dalších zápasů a vysoké finanční pokuty za konflikt po souboji v Los Angeles. Vítězný Rus a členové jeho doprovodu se pustili do bitky s týmem soupeře.

Větší trest vyfasoval Khabib Nurmagomedov, který celý konflikt vyprovokoval. Dostal pokutu půl milionu amerických dolarů (v přepočtu přes 11 milionů korun) a zákaz zápasit na 9 měsíců, Connor McGregor je suspendován na 6 měsíců a zaplatí 50 tisíc dolarů.

Velkou část trestu si už ale oba zápasníci odpykali, platí totiž zpětně ode dne zápasu, tedy od 7. října 2018. McGregor tak může nastoupit k dalšímu zápasu už v dubnu, Nurmagomedov v červenci.

Rusův trest může být zkrácen na půl roku v případě, že se v Nevadě zúčastní kampaně proti šikaně. I tak se ale podle BBC nepředpokládá, že by znovu zápasil před 5. červnem, kdy končí posvátný muslimský měsíc Ramadán.

Říjnový zápas skončil pořádnou rvačkou, ale nejen ve vymezené zóně za pletivem. Po utkání ruský vítěz skočil mezi McGgregorův tým na tribuně a vyvolal tím hromadnou roztržku mezi oběma tábory, stejně jako diskuze o ultimátních zápasech.

Rus si s McGregorem nejprve vyřídil předzápasové provokace v kleci, když ho takzvaně „uškrtil“, s jeho si pak účty srovnal v hledišti. Do toho všeho další členové týmu Khabiba Nurmagomedova navíc sami nastoupili na vyčerpaného Ira.

„Je to velká škoda pro MMA a především pro Khabiba. Khabib bohužel v té situaci dokázal, že ještě není připraven na to být šampion. Trash talk, jakožto psychologická hra před samotným zápasem, je právě to, co ten souboj nabíjí a každý trash talk by měl skončit u podání ruky,“ okomentoval tehdy situaci pro Radiožurnál promotér Petr Kareš.