Do páté etapy byl Martin Macík aspirantem na velmi dobré umístění. Pak ale přišla drobná chyba.

Stálo nás to umístění, lituje Macík osudové chyby na Dakaru. Teď přemýšlí i o kariéře moderátora

„Stálo nás to celý Dakar, respektive umístění na Dakaru, ale na druhou stranu jsme pokračovali, což je asi hlavní. Byla tam rovinka, tak jsme po ní jeli, zrychlili jsme asi na sto třicet a najednou se před námi zničehonic objevil schod dolů, který má něco kolem čtyř až pěti metrů. Bohužel brzdy už nezareagovaly, takže jsem je musel pustit a narovnat kola. Dopadlo trochu víc na pravé přední kolo a to se celé urvalo. S tím se urvaly i tlumiče, brzdy, poloosa, prostě všechno. Strávili jsme tam tři hodiny opravou,“ rekapituloval na tiskové konferenci osudový moment Martin Macík.

I přes problémy etapu dojel, minul ale několik check pointů a nakonec byl vyloučen. Letos ale na Dakaru platilo pravidlo, že závodníci mohli na trati pokračovat v uvozovkách mimo soutěž. Macík nakonec odjel celý závod bez šance na umístění.

„Zklamání to je, to je jasné. Fakt jsem tam jel na výsledek. Nechci být ten člověk, co říká, že tam jede vyhrát a nic ho neohrozí. Houby. Ohrozí mě všechno. Ohrozí mě od techniky, mých schopností, navigátora, mechanika přes Dakar jako takový, terén, duny, všechno. Vy si s tím musíte nějak poradit,“ vyprávěl Martin Macík.

O náročnosti letošního ročníku svědčí i dojmy motorkáře Jana Brabce. Ten po těžkém pádu v 9. etapě vůbec nevěděl, kde je.

„Opravdu jsem seděl v písku a myslel jsem si, že jsem někde na pláži na dovolené. Po minutách mi začalo docházet, že to tak asi není a že jsem na závodech. Absolutně jsem nevěděl, co se ten den děje,“ říká Jan Brabec, který nakonec obsadil 34. místo.

On i Macík už se teď zaobírají plány na další sezonu a i další Dakar. Kdyby ale Martin Macík z nějakého důvodu nemohl závodit, má ještě jednu variantu. Protože si sám spravuje sociální sítě a celou dnešní tiskovku si odmoderoval, mohla by jeho kariéra pokračovat tímto směrem.

„Už jsem měl pár nabídek. Pár věcí už jsem odmoderoval. Baví mě to, baví mě sociální sítě, troufám si říct, že rozumím dobře marketingu, který si taky tvoříme pro všechny firmy, které máme. Asi jo, někdy časem. Když vidím, co někdo dneska předvádí v televizi, tak je to hrozné, takže by to chtělo trošku pozdvihnout,“ usmívá se současný závodník a v budoucnu možná moderátor Martin Macík.