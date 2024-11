Počasí komplikuje Pohár B. J. Kingové. Pořadatelé začátek tenisového turnaje o dva dny odložili

Vedení soutěže reagovalo na nepříznivou předpověď počasí, podle níž by měly ve středu středomořské pobřeží Španělska zasáhnout bouřky se silným deštěm. Místní meteorologická agentura Aemet vyhlásila pro Málagu nejvyšší stupeň varování.

„Toto rozhodnutí bylo učiněno na základně pokynů příslušných úřadů s cílem zajistit zdraví a bezpečnost všech účastníků a návštěvníků,“ uvedli organizátoři.

Utkání Španělska s Polskem, které mělo začít dnes v 17.00, se odehraje v pátek od 10.00. Vítěz se střetne v sobotním čtvrtfinále s českými tenistkami.

České hráčky ve složení Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek a Dominika Šalková odletěly do Málagy v úterý. Výjimku měla jen Kateřina Siniaková, která by měla dorazit během dneška.

Finálová fáze Poháru Billie Jean Kingové se v Málaze uskuteční poprvé, vloni se hrálo v Seville. Finále je na programu 20. listopadu. V posledních dnech se bude turnaj překrývat s vyvrcholením Davis Cupu, které v Málaze odstartuje o den dříve.

Due to a severe weather alert issued by local and regional authorities, the 2024 Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals first round tie between Spain and Poland, originally scheduled for today, November 13 at 5pm, has been postponed. The tie will now take place on Friday,… pic.twitter.com/NhjA2KLRuU