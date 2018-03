fotbalista

30. 8. 2012 |Jakub Kanta, Štěpán Pokorný |Fotbal

Když končil v roce 2006 reprezentační kariéru, byla to pro české fanoušky hodně smutná zpráva. Svého hrdinu ale mohli ještě pár let poté vídat na fotbalových trávnících jako oporu Juventusu Turín. Dnes je to přesně čtyřicet let, co se Pavel Nedvěd narodil a přesně 4 dny a 3 roky, co 'Grande Paolo' pověsil kopačky na hřebík definitivně.