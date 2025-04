Přihraj scénář, Lavi! Vyšehrad Dvje mísí Kameňák s Okresním přeborem a parodií na Klapzubovu jedenáctku

Režisér, producent a herec Jakub Štáfek a jeho spolupracovníci přicházejí s filmem Vyšehrad Dvje. Navazují jím na divácký úspěch Vyšehradu: Fylm i předcházející seriál, respektive „seryjál“. Fotbalová „guma“ Julius Lavický je znovu hlavním hrdinou a řeší otcovství. Premiéry Pavla Sladkého Fotbalové hřiště 9:12 17. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vyšehrad Dvje si bere, kde může. Je to trochu Okresní přebor, trochu parodická Klapzubova jedenáctka, trochu Kameňák s důrazem na fekální, sexuální, rasové a další přízemní stránky humoru.

Nejoriginálnější část filmu se odehraje v první dvacetiminutovce. Lavi vítězoslavně odjíždí do Anglie, protože si myslí, že přestupuje do Manchesteru. Ve skutečnosti jen přestupuje v Manchesteru a než se prospí, probudí se ve Worcesteru, který namísto Premier League hraje divizní Midland Football League.

Kupodivu ve filmu nepadne žádný vtip na worcesterskou omáčku. Asi proto, že Lavi hned v prvním rozhovoru v Anglii předvede absenci základů angličtiny a na prvním tréninku vzápětí absenci slušnosti, takže jeho angažmá skončí dřív, než může začít. Primadona z Vyšehradu je zpátky v Česku a čeká ji nový začátek.

Návrat do Vyšehradu to není. Titulní klub jde ve filmu na dlouho úplně stranou, stejně jako intriky na fotbalovém svazu a další linie. Anglie je kompletně zapomenuta.

Lavi zažije obezitu a Ústecký kraj, setká se s čarodějnicí (Simona Peková), starými známými a otcovskou figurou (Lukáš Vaculík). Plave už výhradně v rybničních vodách lokální komedie, jež se snaží čeřit hlavně používáním výrazů jako „bukkake“ nebo „čmoud“.

Horší než fylm

Vyšehrad Dvje je horší než Vyšehrad Fylm. Tvůrci s sebou vláčejí všechny postavy z předcházejícího děje (Laviho syn, manželka manažera Jardy aj.), aniž by všem dokázali přidělit významnější jednorázovou funkci. Scénář vznikal vršením a řazením jednotlivých nápadů, takže je to spíš změť než vyprávění.

Pod scénářem je podepsaný jako hlavní scenárista Tomáš Vávra, ale sami tvůrci mluví o tom, že různými epizodkami přispíval základní okruh společnosti G*bang Production, ve které film vznikl. Jeho hlavní potíží je, že si tým nedokázal vybrat nápady, které opustí a které rozvine.

Lukáš Vaculík ve snímku Vyšehrad: Dvje | Zdroj: Bioscop

Vyšehrad Dvje je přibližně stejně sexistický jako jednička a víc rasistický. Jeho humor je zdánlivě férový pod heslem „padni komu padni, urazíme všechny“. Barva pleti ale hraje roli samozřejmě pouze, pokud je jiná než „bílá“.

Ze silnějších si film dělá legraci málokdy, s čestnou výjimkou domácího fotbalového svazu, kde je ale kritika několik dekád etablovaná. Od inscenace Petra Čtvrtníčka Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? uplyne za pár dní přesně 20 let.

Zdánlivě odvážný, v Česku ovšem spíš na jistotu hraný, přízemní humor je vícekrát ozkoušený – Petrem Kolečkem, Martym Pohlem, Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem, Vladimírem Skórkou, Štepánem Kozubem a mnohými dalšími.

Bosák jako promarněná šance

Přitom šanci ponořit se skrze překvapivou, „nekorektní“ otevřenost do suchého, absurdního a paradoxního humoru Vyšehrad Dvje propásne, i když se mu nabízí. Například populární komentátor Jaromír Bosák má ve filmu svou „Bosák TV“ vsuvku, ve které s pomocí odborníka komentuje rasistický vulgarismus Lavického na prvním tréninku v Anglii.

Štáfek, Bosák a spol. mohli například cílit na to, že v médiích se při fotbale i v politice rozebírají detaily a jednotlivá slova ad absurdum. Komentátoři z řad bývalých fotbalistů kouzlí s elektronickou tužkou, i když se za celý poločas nestalo nic, co by si pozornost grafického zvýraznění a jejich limitované slovní zásoby zasloužilo.

Vyšehrad Dvje namísto toho v několika vteřinách rasistický vulgarismus krátce zopakuje, přeloží a hrne se dál. Cynicky nad Laviho rasismem pokývne, ochudí se o možný odstup a úroveň České sody se mu rychle vzdaluje.

Lavi také s jediným krátkým zaprotestováním akceptuje v závěru filmu týmovou roli. Hvězdné manýry lokálního „génia a dyliny“ Lavického a neochota podřídit se společnému zájmu ho ale vždycky definovala. Bez ní by nebylo o čem vyprávět.

Kvůli potřebě smontovat děj nějak dohromady ale hlavní postava lusknutím prstu přichází pro tento moment o jednu ze svých klíčových charakteristik.

Ze snímku Vyšehrad: Dvje | Zdroj: Bioscop

Cameo role, které mají Pavel Nedvěd, Jan Koller, Marek Jankulovski a mnozí další, jsou zcela bez nápadu. Spočívají v jedné větě nebo jedné grimase, která není ničím vtipná a je spíše vizuálním důkazem, že i tito slavní veteráni se zúčastnili natáčení, a tím ho podpořili.

Mělo to být o otcovství

Nadbytečnou vedlejší linií je těhotenství Laviho přítelkyně (Šárka Krausová). Tvůrcům spíš překáží. Ukazuje to poločasová scéna, ve které se Lavi tento fakt dozví.

Vyšehrad Dvje komedie

Česko, 2025, 110 min Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek

Scénář: Tomáš Vávra

Hrají: Jakub Štáfek, Šárka Krausová, Jakub Prachař, Lukáš Vaculík, Ondřej Pavelka, Miroslav Hanuš, Jaroslav Plesl, Jiří Ployhar ml., Jakub Jenčík a další

Lavi absolvuje poradu v šatně, při odchodu na trávník mu přítelkyně o těhotenství řekne a následuje zcela nelogicky další záběr ze šatny, ve které je potřeba dodat další informace, než se tým vrátí na hřiště.

Je zjevné, že si Štáfkův tým myslí minimálně na třetí díl. (Pokud by znovu přišlo skoro 700 000 diváků, tak proč se nezajistit na důchod.)

Chystá si pro ně půdu děním na fotbalovém svazu a dost možná právě tématem Laviho otcovství, které je jedním z mála opakujících se, tedy „jednotících“ a podle tvůrců snad dokonce „dojemných“ motivů Vyšehradu Dvje.

Vyšehrad: Fylm provázel lavinový efekt. Vyšehrad Dvje po návratu z Anglie usiluje o zachování překotného tempa dalšími samostatnými epizodkami, ale kombinace vázne. Je to jeden z těch filmů, které jsou natolik „o ničem“, že když je třeba dát ději nějaký závěr „o něčem“, je to trochu problém.

Komedie Vyšehrad Dvje měl v českých kinech premiéru 17. dubna 2025.