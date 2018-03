6. 5. 2014 |Ondřej Houska |Zprávy ze světa

V Evropě stále najdeme země, které jsou pro nás neznámé. A to nemusíme dávat za příklad třeba takové Moldavsko. Do Lucemburska je to z Čech pár hodin autem, ale o mentalitě tamních lidí toho moc říct asi neumíme. Lucembursko je přitom zdaleka nejbohatší zemí v celé Evropské unii. A tak asi není překvapivé, že o Evropě mluví Lucemburčané hlavně v dobrém.