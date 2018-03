12. 11. 2015 | ČRo, Pavla Lioliasová, Vojtěch Koval |nepoužívat - Věda

Páry snažící se o umělé oplodnění by mohly mít vyšší šanci úspěšné otěhotnění. Umožnit by jim to mohly nové poznatky českých vědců v oblasti embryonálního vývoje. Tým Josefa Fulky zjistil, že se plod po určitém čase může vyvíjet i bez tzv. jadérek. Matky by tak v budoucnu mohly dostat embryo, které se bude správně a naplno vyvíjet.