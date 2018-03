13. 5. 2013 |Alena Kusáková |Regiony

Do střední části městského parku ve Znojmě se o víkendu vrátily stromy. Pracovníci Městské zeleně v sobotu za deště vysadili do boční aleje tulipánovníky, v neděli si pak lidé mohli zasadit do země svůj vlastní adoptovaný javor klen.